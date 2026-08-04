أرامكو تؤكد مرونة عملياتها رغم اضطرابات الإمدادات وتواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية

استمرار الإنتاج والتصدير رغم التحديات الإقليمية

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر أن الشركة نجحت في الحفاظ على استقرار أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، مستندة إلى كفاءة كوادرها البشرية، وجاهزية عملياتها، وقدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أن الشركة تمكنت من ضمان استمرارية الإنتاج والنقل والتصدير رغم الاضطرابات غير المسبوقة التي أثرت على الإمدادات في مضيق هرمز، ما يعكس قوة بنيتها التشغيلية ومرونة منظومتها اللوجستية.

بنية تحتية استراتيجية تدعم استمرارية الأعمال

وأشار الناصر إلى أن نجاح الشركة في مواجهة التحديات يعود إلى امتلاكها قاعدة أصول متنوعة وبنية تحتية متطورة تم بناؤها عبر سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار، وتشمل خط أنابيب شرق–غرب، إضافة إلى مرافق التخزين والتصدير التي عززت قدرة الشركة على مواصلة عملياتها دون انقطاع.

وأضاف أن هذه الإمكانات ساعدت أرامكو على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بالتوازي مع المحافظة على كفاءة عمليات الإنتاج والإمداد، رغم الظروف الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

أمن الطاقة يزداد أهمية في ظل المتغيرات العالمية

ولفت الناصر إلى أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى جانب تراجع مستويات المخزونات العالمية يسلطان الضوء على أهمية تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر جديدة للإمدادات، مؤكداً أن الطلب على الطاقة الموثوقة لا يزال يشكل أولوية للأسواق العالمية.

وأكد أن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق، إلى جانب مرونتها في زيادة الإنتاج عند الحاجة، والاستمرار في الاستثمار طويل الأجل وتوظيف التقنيات الحديثة، تعزز من مكانتها كإحدى أبرز شركات الطاقة على مستوى العالم.

زخم مالي وتشغيلي يدعم خطط النمو

وأوضح رئيس أرامكو أن الشركة تدخل النصف الثاني من عام 2026 وهي تتمتع بمركز مالي قوي وأداء تشغيلي متين، مدعوماً بسياسة توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتنامية، إلى جانب استمرار التركيز على تنفيذ خطط النمو الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الشركة تحافظ على التزامها بأهدافها بعيدة المدى حتى خلال فترات التقلب وعدم اليقين، مؤكداً أن الانضباط في تنفيذ الخطط التشغيلية، إلى جانب امتلاكها واحدة من أقل هياكل التكلفة وأكثرها موثوقية في قطاع الطاقة، أسهما في دعم مستويات الربحية وتعزيز قدرة الشركة على مواصلة النمو المستدام.