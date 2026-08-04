  
١٨:٣٥ · ٤ أغسطس ٢٠٢٦

أسهم الإمارات تُحلق بسيولة 2.64 مليار درهم

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

ارتفعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات ، مدعومة بالأداء القوي للأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي، وسط تداولات 2.64 مليار درهم كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.61% ليغلق عند 10101.64 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.83% إلى 5986.07 نقطة.

في سوق أبوظبي، ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 7.20% إلى 23.50 درهم، والدار العقارية 4.66% إلى 7.85 درهم، وأبوظبي الأول 3.41% إلى 20 درهماً، وأدنوك للحفر 3.22% إلى 6.08 درهم، وإي آند 3.44% إلى 21 درهماً.
أما في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية 6.49% إلى 11.80 درهم، والإمارات دبي الوطني 2.37% إلى 31.94 درهم، وطلبات 1.83% إلى 1.11 درهم، ودبي الإسلامي 1.60% إلى 7.60 درهم، ودو 0.49% إلى 12.20 درهم.

الجدير بالذكر أنه بلغت قيمة التداولات في السوقين 2.64 مليار درهم، توزعت بواقع 1.63 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.01 مليار درهم في سوق دبي، وجرى تداول 305.12 مليون سهم في سوق أبوظبي، و234.64 مليون سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ 50103 صفقات.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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