أسهم الإمارات تُحلق بسيولة 2.64 مليار درهم

ارتفعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات ، مدعومة بالأداء القوي للأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي، وسط تداولات 2.64 مليار درهم كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.61% ليغلق عند 10101.64 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.83% إلى 5986.07 نقطة.

في سوق أبوظبي، ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 7.20% إلى 23.50 درهم، والدار العقارية 4.66% إلى 7.85 درهم، وأبوظبي الأول 3.41% إلى 20 درهماً، وأدنوك للحفر 3.22% إلى 6.08 درهم، وإي آند 3.44% إلى 21 درهماً.

أما في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية 6.49% إلى 11.80 درهم، والإمارات دبي الوطني 2.37% إلى 31.94 درهم، وطلبات 1.83% إلى 1.11 درهم، ودبي الإسلامي 1.60% إلى 7.60 درهم، ودو 0.49% إلى 12.20 درهم.

الجدير بالذكر أنه بلغت قيمة التداولات في السوقين 2.64 مليار درهم، توزعت بواقع 1.63 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.01 مليار درهم في سوق دبي، وجرى تداول 305.12 مليون سهم في سوق أبوظبي، و234.64 مليون سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ 50103 صفقات.