  
١٨:٤٢ · ٤ أغسطس ٢٠٢٦

ديوا الإماراتية: نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه يستقطب استثمارات بـ47.4 مليار درهم

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات إجمالية تجاوزت 47.4 مليار درهم خلال 12 عاماً، عبر نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، الذي اعتمدته لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما حصل النموذج على تصنيف 7 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، باعتباره أفضل ممارسة على مستوى العالم في تنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للاستثمار، بعدما تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي في عام 2025، وفق بيانات Financial Times fDi Markets. ويُعد نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه أحد الركائز الرئيسة التي تمكّن الهيئة من تنفيذ مشاريع استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد أسهم النموذج في تحقيق نتائج عالمية، من أبرزها تسجيل أدنى تعرفة شراء للطاقة الشمسية على مستوى العالم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، فضلاً عن استقطاب استثمارات كبرى من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية، ما أسهم في دعم التدفقات الاستثمارية إلى دبي ودولة الإمارات».

يشار أنه أكد أن نجاح نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه يستند إلى منظومة متكاملة تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وبيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وإجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية ومالية متخصصة، واعتماد مبدأ تحقيق قيمة عادلة لجميع الشركاء، إلى جانب الإدارة الاستباقية للمخاطر، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة المشاريع.

من جانبه، أوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة بديلاً عن نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) منذ عام 2014، وعملت على تطويره وتعزيزه بما يتواءم مع متطلبات مشاريعها الاستراتيجية، الأمر الذي أسهم في استقطاب أبرز المطورين والمستثمرين العالميين، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.

مضيفا أن من أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة وفق هذا النموذج مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي سترتفع قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030 كما أشار إلى أن الهيئة وسعت تطبيق النموذج ليشمل قطاع المياه، من خلال محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وهي أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، وستبلغ قدرتها الإنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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