عاجل: بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي

تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي.

مؤشر ISM غير التصنيعي من الولايات المتحدة:

ملخص بيانات ISM

استمر قطاع الخدمات في التوسع، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات 54.0 في مارس (مقابل 56.1 في الشهر السابق)، مسجلاً بذلك الشهر الحادي والعشرين على التوالي من النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ.

تباطأ النشاط التجاري بشكل حاد، حيث انخفض المؤشر إلى 53.9 (من 59.9)، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

تعززت الطلبات الجديدة، حيث ارتفعت إلى 60.6 (أعلى مستوى لها منذ فبراير 2023)، مما يشير إلى استمرار مرونة الطلب.

تراجع التوظيف بشكل ملحوظ، حيث انخفض إلى 45.2 (من 51.8)، مسجلاً أول انكماش له في أربعة أشهر وأضعف مستوى له منذ ديسمبر 2023.

اشتد ضغوط التضخم، حيث ارتفع مؤشر الأسعار إلى 70.7 (أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022)، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والوقود.

تباطأت عمليات تسليم الموردين بشكل أكبر (56.2)، مما يعكس استمرار اضطرابات سلاسل التوريد، المرتبطة جزئياً بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الخدمات اللوجستية.

شهدت التجارة الخارجية تحسناً، حيث توسعت كل من الصادرات والواردات للشهر الثاني على التوالي.

واستمر النمو الشامل، إذ شهدت 13 صناعة من أصل 16 نمواً، وإن كان أقل من الشهر السابق.