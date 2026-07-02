هل أنقذت بيانات الوظائف الذهب من الانهيار

ندوة الكترونية مباشرة في تمام الساعة التاسعة و نصف مساءً بتوقيت دبي
- عمليات جني الارباح في قطاع التكنولوجيا الأوسع
- النفط يمحو العلاوة الجيوسياسية
- كافن ورش يعيد الأمل للأسواق
ملخص اليوم: ارتفاع الذهب بنسبة 2%، وتراجع مؤشر ناسداك في وول ستريت
انخفاض US100 بنسبة 2% تقريبًا 🚩 وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل حاد، حيث انخفض سهم سانديسك بنسبة 13%
سجلت مخزونات الغاز الطبيعي لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تغيرات أعلى من المتوقع
تقرير الوظائف غير الزراعية يتسبب في انخفاض قيمة الدولار - أهم النقاط المستخلصة من تقرير يونيو