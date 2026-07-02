  
٢١:٢٨ · ٢ يوليو ٢٠٢٦

هل أنقذت بيانات الوظائف الذهب من الانهيار

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية مباشرة في تمام الساعة التاسعة و نصف مساءً بتوقيت دبي

  • عمليات جني الارباح في قطاع التكنولوجيا الأوسع
  • النفط يمحو العلاوة الجيوسياسية
  • كافن ورش يعيد الأمل للأسواق

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢ يوليو ٢٠٢٦, ٢٢:٢٧

ملخص اليوم: ارتفاع الذهب بنسبة 2%، وتراجع مؤشر ناسداك في وول ستريت
٢ يوليو ٢٠٢٦, ٢٠:٥٩

انخفاض US100 بنسبة 2% تقريبًا 🚩 وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل حاد، حيث انخفض سهم سانديسك بنسبة 13%
٢ يوليو ٢٠٢٦, ١٩:١٦

سجلت مخزونات الغاز الطبيعي لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تغيرات أعلى من المتوقع
٢ يوليو ٢٠٢٦, ١٩:٠٧

تقرير الوظائف غير الزراعية يتسبب في انخفاض قيمة الدولار - أهم النقاط المستخلصة من تقرير يونيو
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