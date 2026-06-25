عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ( Y/Y ): السابق: 3.3 %, المتوقع: 3.4 %, الفعلي: 3.4%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ( M/M ): السابق: 0.3 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.3%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ( M/M ): السابق: 0.4 %, المتوقع: 0.5 %, الفعلي: 0.4%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ( Y/Y ): السابق: 3.8 %, المتوقع: 4.1 %, الفعلي: 4.1%

شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مزيدًا من الارتفاع، وهو ما توقعه السوق في ظل تداعيات الحرب في إيران التي امتدت لتشمل الاقتصاد.

يُظهر مؤشر التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي فرقًا واضحًا بين الأرقام الأساسية والإجمالية، حيث استقر التضخم الأساسي بشكل ملحوظ. يشير هذا إلى تركز التضخم في أسعار المواد الغذائية والوقود، مما قد يوحي بطبيعته المؤقتة. وتُعد هذه القراءة مهمة، إذ أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وليس مؤشر أسعار المستهلك، هو المؤشر الرئيسي الذي يحلله الاحتياطي الفيدرالي.

نما كل من الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لكل منهما. وفي الوقت نفسه، نما الدخل بوتيرة أسرع من المتوقع مقارنةً بالإنفاق. ومما يثير القلق أن الإنفاق الاستهلاكي أقل بكثير من المتوقع وأقل من الإنفاق الشخصي.

دفعت البيانات المجمعة التي نُشرت قبل افتتاح السوق الأمريكية الذهب إلى ارتفاع طفيف. ويتوقع السوق مسارًا أقل تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من قوة قراءات الناتج المحلي الإجمالي وطلبات إعانة البطالة، إلا أن انخفاض طلبات السلع المعمرة والإنفاق الاستهلاكي يثير تساؤلات حول استدامة زخم نمو الاقتصاد الأمريكي.