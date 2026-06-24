ملخص اليوم - وول ستريت تحافظ على ثباتها بينما تتراجع أسعار السلع الأساسية بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

انتعاش العقود الآجلة: بعد موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا خلال الجلستين الأوليين من هذا الأسبوع، تُظهر العقود الآجلة الأمريكية والمؤشرات الرئيسية علامات استقرار، وتسعى لتشكيل قاع محلي. يتداول مؤشر

US500

بالقرب من إغلاق الأمس، بينما يُعمّق مؤشر

US100

خسائره، متراجعًا بنسبة 0.8%، ويختبر مستوى 29,500 نقطة.