ملخص اليوم - وول ستريت تحافظ على ثباتها بينما تتراجع أسعار السلع الأساسية بسبب سياسات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

📈 نظرة عامة على السوق والبورصات
- انتعاش العقود الآجلة: بعد موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا خلال الجلستين الأوليين من هذا الأسبوع، تُظهر العقود الآجلة الأمريكية والمؤشرات الرئيسية علامات استقرار، وتسعى لتشكيل قاع محلي. يتداول مؤشر US500 بالقرب من إغلاق الأمس، بينما يُعمّق مؤشر US100 خسائره، متراجعًا بنسبة 0.8%، ويختبر مستوى 29,500 نقطة.
- الولايات المتحدة تتفوق على بقية العالم: يُعزز التفاؤل في وول ستريت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي سلّط الضوء على مرونة الاقتصاد الأمريكي الراسخة. في حين تشهد المناطق المتضررة بشدة من الصراعات الجيوسياسية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي يقارب الصفر، تتدفق رؤوس الأموال بكثافة إلى الأصول الأمريكية كملاذ آمن.
- جي بي مورغان يرفع التوقعات: في خطوةٍ لتعزيز معنويات السوق، رفع بنك جي بي مورغان توقعاته لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 من 7600 إلى 7800 نقطة، عازيًا هذا الرفع إلى الطفرة الاستثمارية المتواصلة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
🏢 الشركات والأسهم
- مايكرون قبل إعلان الأرباح: يتجه تركيز قطاع التكنولوجيا بأكمله (بما في ذلك عمالقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وديل) نحو التقرير المالي لشركة مايكرون تكنولوجي، والذي سيُنشر بعد إغلاق السوق. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة فلكية بلغت 700% خلال العام الماضي، مما أثار تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت هذه التوقعات الواعدة قد تم استيعابها بالكامل في السوق. وسيمثل هذا التقرير اختبارًا حاسمًا لاستدامة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يتجاوز 600 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء القطاع.
- انضمام ألفابت التاريخي إلى مؤشر داو جونز: تنضم شركة ماونتن فيو العملاقة رسميًا إلى مؤشر داو جونز الصناعي المرموق، لتحل محل شركة الاتصالات العملاقة فيريزون، على أن يسري هذا التغيير اعتبارًا من يوم الاثنين 29 يونيو 2026. ويمثل هذا التتويج الرمزي لعصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى عمليات إعادة توازن واسعة النطاق في محافظ صناديق المؤشرات المتداولة. وترتفع أسهم ألفابت بنسبة 1% اليوم، مسجلةً أداءً قويًا وسط موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا.
- تراجع حاد وجني أرباح في قطاع الدفاع: تواصل أسهم شركات الدفاع (بما في ذلك شركة راينميتال الأوروبية وعمالقة الدفاع الأمريكية) انخفاضها. ويقوم المستثمرون بتصفية رؤوس أموالهم على نطاق واسع نظرًا لغياب محفزات تصعيدية جديدة وتزايد التكهنات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي دبلوماسيًا. وعلى الرغم من أهميته، تخسر راينميتال 1% اليوم، بعد أن فقدت ما يقرب من ربع قيمتها منذ بداية هذا العام.
🛢️ سلع الطاقة
- انهيار أسعار النفط وتلاشي علاوة الحرب: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون عتبة 70 دولارًا للبرميل، متراجعًا إلى مستويات الجلسة الأولى للتداول بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وأشارت الولايات المتحدة إلى عدم تحصيل أي رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتحقق في غضون أسابيع قليلة بمجرد انتهاء عمليات إزالة الألغام. علاوة على ذلك، أشار وزير الطاقة إلى أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان المرور الآمن عبر المضيق، حتى بدون اتفاق مع إيران.
- فخ بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة الرسمية: قدم التقرير الأسبوعي الصادر اليوم عن وزارة الطاقة بيانات تبدو ظاهريًا ممتازة للمستثمرين المتفائلين، إلا أن تفاصيله الفنية الأساسية ساهمت في تسريع عمليات بيع النفط. وسجلت مخزونات النفط الخام انخفاضًا قدره 6.088 مليون برميل (أكبر من الانخفاض المتوقع البالغ 4.461 مليون برميل). في المقابل، شهدت مخزونات البنزين ارتفاعًا غير متوقع بلغ 2.064 مليون برميل (مقابل انخفاض متوقع قدره 0.578 مليون برميل)، بينما سجلت مخزونات المشتقات النفطية ارتفاعًا بلغ 3.064 مليون برميل (مقابل انخفاض متوقع قدره 0.505 مليون برميل).
- أفادت عمليات التكرير والاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية بأن مصافي التكرير الأمريكية تعمل حاليًا بكامل طاقتها، وهو ما يفسر الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام؛ إلا أن مخزونات الوقود المكرر شهدت زيادة غير متوقعة، مما أوقف الاتجاه الهبوطي الحاد الذي شهدته الأسابيع الأخيرة. في الوقت نفسه، انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي.
🪙 المعادن الثمينة
- انهيار أسعار المعادن الثمينة وأدنى مستوياتها في عام 2026: يسجل كل من الذهب والفضة أدنى مستوياتهما في عام 2026. فقد انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد، متجاوزة مستوى الدعم الرئيسي، لتتراجع دون مستوى 4000 دولار، وخسرت ما يقارب 30% من أعلى مستوياتها التاريخية في يناير (عندما بلغت 5600 دولار). ويعود هذا التراجع إلى السياسة النقدية الجديدة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، فبالرغم من انخفاض أسعار النفط، يشير وارش إلى استمرار التضخم الأساسي (مع توقعات بوصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6%)، ولا ينوي تخفيف السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، يتوقع السوق بشدة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026، مما يجعل مستوى الدعم الفني التالي عند 3570 دولارًا.
- انخفاض الفضة إلى ما دون 60 دولارًا: تشهد الفضة أسوأ فتراتها في خمس سنوات، حيث تختبر أدنى مستوياتها منذ ديسمبر من العام الماضي. إلى جانب ارتفاع الدولار (حيث بلغ مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في 13 شهرًا)، تتأثر قيمة المعدن بشدة بضعف الصناعة في الصين وتراجع الطلب على الألواح الشمسية.
- انتعاش حاد في نسبة الذهب إلى الفضة وتوقعات الأسعار: تشهد نسبة الذهب إلى الفضة انتعاشًا حادًا نحو نطاق 70-80. إذا استقرت أسعار الذهب حول 4000 دولار، فهذا يعني انخفاضًا متوقعًا للفضة إلى نطاق 50-57.15 دولارًا، بينما قد يشهد أسوأ سيناريو انخفاضًا إلى 45-46 دولارًا.
🌾 الأسواق الزراعية
- تهديد ظاهرة "إل نينيو" الكبرى والظواهر الجوية المتطرفة: تشير أحدث البيانات المناخية إلى احتمال بنسبة 60-67% لتطور ظاهرة "إل نينيو" المدمرة خلال الفترة 2026/2027. قد تُصنّف هذه الظاهرة كواحدة من أقوى التقلبات الحرارية المسجلة منذ عام ١٩٥٠.
- ضغط العرض على السلع الزراعية: تُهدد هذه الظاهرة الوشيكة محاصيل السلع الزراعية في غرب أفريقيا (الكاكاو) وجنوب شرق آسيا (قهوة روبوستا). ولا تزال أسعار الكاكاو مرتفعة للغاية نتيجةً لاختلال التوازن الحاد بين العرض والطلب. ويشهد الكاكاو اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، بنسبة ٧٪، ليقترب من مستوى ٥٠٠٠ دولار للطن.
- تراجع الطلب واستفادة الأسواق من تقلبات الطقس: يُحذر المحللون من اختلال التوازن التجاري، مشيرين إلى أن هذه الأسعار المرتفعة للغاية بدأت بالفعل في كبح الطلب، وهو عامل يجب على المستثمرين مراعاته عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في قطاع السلع. في المقابل، قد يكون فول الصويا والغاز الطبيعي الأمريكي من أبرز المستفيدين من تقلبات الطقس، حيث يشهد كلاهما عادةً زيادة في الإنتاج خلال ظاهرة النينيو، مما يُنذر بانخفاض محتمل في أسعارهما.
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