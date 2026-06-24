ظاهرة النينيو الكبرى: كيف تحمي محفظتك الاستثمارية وتستفيد من تغيرات المناخ العالمية؟

في منتصف عام 2026، تركز اهتمامات الأسواق المالية على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط والتنافس على الهيمنة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الحديث في الوقت نفسه عن فقاعة اقتصادية بدلاً من مزيد من التطور. بالتوازي مع ذلك، تتطور ظاهرة مناخية في الحزام الاستوائي للمحيط الهادئ، تحمل في طياتها إمكانية زعزعة استقرار سلاسل التوريد العالمية، والتأثير سلباً على إنتاج السلع الأساسية، وإطلاق موجة أخرى من التضخم الغذائي. تشير البيانات المناخية لمنتصف عام 2026 إلى تحول سريع للمحيط من حالة محايدة إلى ظاهرة النينيو النشطة. وتُقدّر توقعات المركز الأمريكي للتنبؤ بالمناخ (CPC) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) احتمالية تحول هذه الظاهرة إلى ما يُسمى بظاهرة النينيو الفائقة قبل نهاية العام بنسبة تتراوح بين 60% و67%. إذا تحققت هذه التوقعات، فقد تصبح الفترة القادمة من مطلع عامي 2026 و2027 واحدة من أقوى الشذوذات الحرارية المسجلة منذ عام 1950. فكيف ينبغي أن يكون رد فعلهم من الناحية السوقية؟

رسم بياني يوضح ارتفاع سطح المحيط الهادئ، والذي يتزامن أيضاً مع درجات حرارة المياه. المصدر: ناسا

تتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) احتمالًا يزيد عن 60% لحدوث ظاهرة النينيو الفائقة في مطلع عامي 2026 و2027. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)

فيزياء ومناخ ظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي: من دورة ووكر إلى تطبيق مؤشر RONI

الوضع الطبيعي

يتطلب فهم الآلية الاقتصادية لظاهرة النينيو تحليل العمليات الفيزيائية التي تحدث في الغلاف الجوي والغلاف المائي للمحيط الهادئ. في الظروف الطبيعية، تهب رياح ثابتة، تُعرف بالرياح التجارية، من الشرق إلى الغرب، دافعةً المياه السطحية الدافئة بفعل الشمس نحو جنوب شرق آسيا وإندونيسيا. يؤدي هذا إلى تراكم المياه قبالة سواحل آسيا، حيث يرتفع مستوى سطح البحر بنحو 0.5 متر عن مستواه قبالة سواحل أمريكا الجنوبية. في الوقت نفسه، يحدث صعود قوي للمياه قبالة سواحل بيرو والإكوادور، وهو عبارة عن صعود المياه الباردة الغنية بالأكسجين والمغذيات من قاع المحيط، مما يُغذي النظم البيئية المحلية ويُتيح صيدًا وفيرًا للأسماك.

ظاهرة النينيو

خلال مرحلة النينيو، تضعف الرياح التجارية، بل وتنعكس اتجاهاتها أحيانًا. تبدأ المياه الدافئة المتراكمة في الغرب بالتدفق عائدةً إلى الشرق، مما يرفع درجة حرارة سطح البحر قبالة سواحل أمريكا الجنوبية بمقدار درجة إلى ثلاث درجات مئوية، مع العلم أن درجتين تُعتبران في أغلب الأحيان اضطرابًا خطيرًا للغاية للنظام البيئي بأكمله. تُسطّح هذه العملية طبقة المياه الباردة تمامًا وتمنع اندفاع المياه الباردة إلى السطح. يُطلق هذا "السخان" الهائل طاقة حرارية في الغلاف الجوي، مما يُعطّل دورة ووكر، ويُغيّر مسارات العواصف، ويُسبب أمطارًا غزيرة في أمريكا الجنوبية، وجفافًا كارثيًا في آسيا وأستراليا، ويؤثر جزئيًا على الوضع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا، التي تُعدّ أساسية لمحاصيل الكاكاو.

الأحوال الجوية خلال ظاهرة النينيو. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)

كيفية قياس ظاهرة النينيو؟

الأداة التقليدية المستخدمة لقياس قوة ظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي (ENSO) هي مؤشر النينيو المحيطي (ONI)، الذي يُحسب كمتوسط ​​متحرك لثلاثة أشهر لشذوذات درجة حرارة سطح البحر (SST) في منطقة النينيو 3.4 الرئيسية. يشير مستوى +0.5 إلى حدوث ظاهرة النينيو رسميًا، بينما يُحدد مستوى +1.5 حدوثًا قويًا، ومن مستوى +2.0 تبدأ منطقة النينيو الفائقة.

موقع رئيسي لتكوّن ظاهرة النينيو. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)

مؤشر تذبذب ظاهرة النينيو وأسعار زيت النخيل. كما هو واضح، فإن المؤشر حاليًا سلبي بشكل واضح، مما يشير إلى غياب الظاهرة. ومع ذلك، عادةً ما يكون هذا مؤشرًا على حدوث تأثير أقوى لاحقًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

يُعقّد الاحتباس الحراري العالمي الحديث تفسير نتائج مؤشر تذبذب ظاهرة النينيو بشكل كبير. فارتفاع درجات حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم يعني أن المؤشرات التقليدية تُعطي قراءات مُضللة ومُبالغ فيها. على سبيل المثال، بلغت ذروة الفترة من 2023 إلى 2024 وفقًا للمنهجية القديمة عند +2.0، ولكن نظرًا لعدم استقرار الشذوذ، تم تصنيفها على أنها "قوية" فقط. لهذا السبب، طبقت وكالات الأرصاد الجوية في أستراليا (مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي)، والولايات المتحدة الأمريكية (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي)، ونيوزيلندا مؤشرًا جديدًا هو مؤشر النينيو المحيطي النسبي (RONI). يقوم هذا المؤشر بتصفية اتجاه الاحتباس الحراري الكوكبي العام ديناميكيًا من الشذوذ الدوري الحقيقي في المحيط الهادئ. يؤكد مؤشر RONI في منتصف عام 2026 أن الظاهرة القادمة تتطور بسرعة فائقة، متحولةً من مرحلة محايدة إلى ضربة قوية.

ولأغراض المقارنة، يعرض الجدول أدناه تصنيف الأحداث التاريخية وفقًا لأقصى شدة لها كما يقيسها مؤشر RONI.

المصدر: own study based on NOAA

التأثير على الناتج المحلي الإجمالي ودور "مضاعف الصراع"

وُصفت العلاقة بين فيزياء المناخ والأسواق المالية بدقة في البحوث الاقتصادية، بما في ذلك تلك التي نشرها البنك المركزي الأوروبي. تؤدي ظاهرة النينيو القوية إلى رفع الأسعار العالمية للسلع غير النفطية (المنتجات الزراعية والمعادن) بنسبة 5% تقريبًا في المتوسط. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للسياسة النقدية، أن هذا التأثير يستمر في الأسواق لمدة تتراوح بين 6 و16 شهرًا بعد الصدمة المناخية نفسها.

لا تؤثر هذه الظاهرة الشاذة على جميع الاقتصادات بالطريقة نفسها، مما يُحدث تباينات كبيرة في ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي:

إندونيسيا: سجلت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في المتوسط ​​بسبب الجفاف الشديد الذي ألحق أضرارًا بالغة بالزراعة وقيد استخراج الفحم والنيكل.

الولايات المتحدة: حققت مكاسب بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يزيد عن 150 مليار دولار) بفضل اعتدال الشتاء في الشمال وزيادة هطول الأمطار في الحزام الزراعي جنوبًا (انخفاض استهلاك الغاز، وزيادة المحاصيل).

تايلاند: قد تسجل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 1%، شريطة الإدارة الرشيدة للموارد المائية في القطاع الزراعي.

على الصعيد العالمي، يُظهر الوضع ركودًا كبيرًا. فقد قُدّرت الخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاجية بنحو 5.7 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة 1997-1998، وأكثر من 7.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2016. وبحلول منتصف عام 2026، يُصبح الاقتصاد العالمي عرضةً بشكل استثنائي لهذه الصدمات نتيجة ارتفاع التضخم الأساسي، وقيود الشحن، وتكاليف الطاقة الناجمة عن النزاع الإيراني السابق. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بنسبة 4.7% عام 2026، أما بالنسبة للمنتجات القائمة على السكر والكاكاو، فتشير إلى ارتفاع يصل إلى 8.4%. ولهذا السبب، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي نداءً مشتركًا لجمع 202 مليون دولار أمريكي لتمويل إجراءات وقائية في 22 دولة ذات أولوية.

في الوقت نفسه، يُعدّ الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو عاملًا مُؤجّجًا للنزاعات. تشير دراسات نموذجية أجرتها بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن الانخفاض الحاد في هطول الأمطار وفقدان الدخل من الزراعة يُفاقمان التنافس على الموارد الطبيعية المتضائلة. وتُعدّ الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض للفرد، والفساد المستشري، وضعف المؤسسات، أكثر حساسيةً لهذه الآلية. وقد حُدِّدت ميانمار وباكستان ونيجيريا كدولٍ مُعرَّضة لخطر اندلاع أو تصعيد الصراعات الداخلية في عام 2026. في المقابل، في أمريكا اللاتينية (المكسيك وكولومبيا والبرازيل)، قد يتزامن النقص المُطوَّل في هطول الأمطار مع التوترات القائمة، ويُؤدّي إلى تصعيد العنف من قِبَل عصابات المخدرات التي تُسيطر على موارد المياه والمناطق الريفية.

ظاهرة النينيو وأسواق السلع الزراعية الرئيسية: البن والكاكاو

تُعتبر أسواق البن والكاكاو مؤشراً هاماً على قوة ظاهرة النينيو، نظراً لتركز زراعة هذه المحاصيل في المنطقة الاستوائية. في عامي 2026 و2027، تتزامن هذه الظاهرة مع حالات نقص هيكلي سابقة، مما يُؤدي إلى تغييرات جذرية في أسعار العقود الآجلة.

الكاكاو: تهديد للمحاصيل الرئيسية في غرب أفريقيا وأزمة أمراض في الإكوادور

يفترض تحليل شائع في السوق أن ظاهرة النينيو تعني ببساطة جفافاً في غرب أفريقيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الكاكاو. إلا أن الواقع أكثر تعقيداً، لأن إشارة النينيو المناخية المباشرة لساحل العاج وغانا (اللتان تُساهمان بنحو 60% من الإمدادات العالمية) أضعف منها في آسيا. يعود الارتفاع التاريخي لأسعار الكاكاو بين عامي 2023 و2024 بشكل رئيسي إلى مشاكل هيكلية، منها أزمة الأسمدة الناجمة عن الحرب، ونقص الاستثمار في إعادة تأهيل الأشجار، ورياح الهرمتان المدمرة.

في النصف الثاني من عام 2026، تخشى الأسواق من تفاقم هذه المشاكل الهيكلية مع التقلبات المناخية. ثلاثة عوامل تحدد التوجه الحالي لرأس المال نحو النمو:

ضعف عقد الثمار: تشير الدراسات الاستقصائية الأولية في مزارع غرب أفريقيا إلى انخفاض حاد في عقد الثمار الصغيرة (الشيريل) لموسم 2026/2027، مما ينذر بحصاد رئيسي ضعيف يبدأ في أكتوبر.

مراجعة ميزان السلع: خفضت شركة ستون إكس توقعاتها لفائض الكاكاو العالمي لموسم 2026/2027 بشكل كبير إلى 149 ألف طن فقط (مقارنةً بـ 267 ألف طن في يناير). في المقابل، تتوقع سيتي غروب عجزًا كبيرًا يصل إلى 56 ألف طن في موسم 2026/2027. من جهة أخرى، أشارت التوقعات إلى أن الموسم الحالي قد ينتهي بفائض في العرض يصل إلى 400 ألف طن، ويعزى ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب.

تراجع الطلب كعامل معاكس: من العوامل المؤثرة سلبًا ارتفاع مخزونات الكاكاو المعتمدة من بورصة إنتركونتيننتال (التي بلغت نحو 2.9 مليون كيس في يونيو 2026) والانخفاض الواضح في عمليات معالجة الكاكاو (الطحن) في أوروبا (بانخفاض 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 - وهو أدنى مستوى لها منذ 17 عامًا) وأمريكا الشمالية (بانخفاض 3.8% على أساس سنوي).

بلغت مخزونات الكاكاو أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع التذكير بأن الفترة 2023-2024 شهدت انكماشًا حادًا في المخزونات. ونحن الآن نظريًا في ذروة الموسم. إلا أن بدء نمو المخزونات قد يشير إلى أن حجم فائض العرض أكبر من المتوقع. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

على الرغم من ضعف الطلب في الدول المتقدمة، تتوقع سيتي غروب أن تتجاوز أسعار الكاكاو، نتيجةً لظاهرة النينيو الكبرى، مستوى 5000 دولار للطن بشكل دائم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إمكانية وصولها إلى 6000 دولار للطن خلال 12 شهرًا.

ومن العوامل المحفزة الأخرى للارتفاع الوضع في الإكوادور (ثالث أكبر منتج للكاكاو في العالم)، حيث تجلب ظاهرة النينيو أمطارًا غزيرة وفيضانات. تُهيئ الرطوبة العالية خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027 ظروفًا مثالية لانتشار الأمراض الفطرية (مثل داء المونيليا أو تعفن القرون السوداء)، مما يُلحق أضرارًا مباشرة بالمحاصيل ويحول دون تجفيف الفاصوليا المحصودة بالطريقة التقليدية تحت أشعة الشمس. وقد سعت الإكوادور مؤخرًا إلى احتلال المركز الثاني من حيث الإنتاج، ولكن نظرًا لمشاكلها الخاصة، فمن المرجح أن تبقى في المركز الثالث، خلف غانا مباشرةً.

انتهت معظم فترات ظاهرة النينيو بارتفاعات واضحة في الأسعار. علاوة على ذلك، استمر تأثير ظاهرة النينيو منذ عام 2023 بقوة حتى عام 2024. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

القهوة: جفاف شديد على روبوستا وشذوذات نباتية على أرابيكا

في سوق القهوة، تُحدث ظاهرة النينيو ردود فعل متباينة بشكل كبير تبعًا لنوع البن ومنطقة زراعته:

روبوستا (فيتنام، إندونيسيا): تُمثل منطقة جنوب شرق آسيا حوالي 50% من الإنتاج العالمي لروبوستا. تجلب ظاهرة النينيو موجات حر شديدة وجفافًا إلى هذه المناطق، مما يُقلل المحاصيل بشكل كبير. على الرغم من أن الصادرات الفيتنامية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 قد زادت بنسبة 7.9% على أساس سنوي، إلا أن النقص المتوقع في هطول الأمطار يُشكل خطرًا كبيرًا لحدوث نقص حاد في الإمدادات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما يدفع بالفعل عقود روبوستا الآجلة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر.

أرابيكا (البرازيل): تجلب ظاهرة النينيو في البداية أمطارًا غزيرة إلى البرازيل. على المدى القريب، يُعقّد هذا الأمر عملية الحصاد ويؤخرها (بحلول منتصف يونيو 2026، لم يُحصد سوى 15.8% من المحاصيل مقارنةً بـ 26.6% في الفترة نفسها من عام 2024). ورغم توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بتحقيق محاصيل برازيلية قياسية تصل إلى 71.9 مليون كيس (بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي)، إلا أن الأمطار تُؤدي إلى تدهور جودة حبوب البن المحصودة وتُحفز الإزهار المبكر لأشجار البن قبل اكتمال الحصاد، مما يُهدد بتساقط البراعم والإضرار بإمكانات الإنتاج لموسم 2027/2028. كما يوجد خطر كبير من أن تتحول الأمطار الغزيرة إلى جفاف حاد في مناطق الزراعة الرئيسية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، مما سيمنع الإزهار السليم ويُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار بن أرابيكا.

وقد أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية لعدة سنوات وجود فائض في العرض، ولكن هذا لا يتزامن دائما مع السرد الصادر عن مؤسسات أخرى، وخاصة المجلس الوطني البرازيلي. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

مفارقات السوق وسلع الطاقة الصناعية

إن تأثير ظاهرة النينيو على أسواق السلع الأساسية مليء بالحالات الشاذة التي تتحدى حدس المشاركين في السوق عديمي الخبرة:

فول الصويا كمستفيد من هطول الأمطار: في حين يتم تدمير معظم المحاصيل، فإن فول الصويا هو المستفيد الهيكلي من ظاهرة النينيو. تؤدي هذه الظاهرة إلى هطول أمطار غزيرة على الحزام المتنامي في الولايات المتحدة وفي الأرجنتين وجنوب البرازيل. تاريخياً، يُترجم هذا إلى زيادات في العائد بنسبة 10% إلى 15% فوق الاتجاه السائد، مما يولد فائضاً في العرض العالمي ويؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار في بورصات شيكاغو.

الضغط الهبوطي على الغاز الطبيعي الأمريكي: ظاهرة النينيو تجلب شتاء أكثر اعتدالا ودفئا إلى شمال الولايات المتحدة. ويؤدي هذا إلى انخفاض حاد في الطلب على الغاز للتدفئة المنزلية، مما يمارس ضغطًا هبوطيًا قويًا على سعر السلعة (السوق الهابطة) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يتعارض مع الاتجاه العام لارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أزمة الطاقة الكهرومائية في الصين: سينمو الطلب على الكهرباء في الصين في عام 2026 بنسبة 5% على أساس سنوي، مدفوعًا بتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشحن السيارات الكهربائية. ويحد الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو بشدة من إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية الصينية. وفي واقع الأمر، تضطر الحكومات المحلية إلى استبدال الطاقة المائية بتوليد الفحم والغاز. وأصدرت بكين مرسوما قاطعا يأمر محطات الطاقة بإعادة بناء مخزون الفحم إلى مستوى يغطي ما لا يقل عن 20 يوما من الاستهلاك، مما يحفز ارتفاع أسعار الفحم الحراري.

الشلل اللوجستي للنحاس في شيلي وبيرو: تشهد أمريكا الجنوبية في مناطق تعدين النحاس أمطارًا غزيرة وفيضانات. ويؤدي هذا إلى جرف طرق النقل، وإغراق البنية التحتية للمناجم، ونقص الطاقة المائية المحلية، والانهيارات الطينية. ويشكل تقييد العرض من هذين البلدين الرئيسيين دفعة تصاعدية قوية لأسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن.

بدأ المستثمرون في الاستعداد لفائض إنتاج فول الصويا. ويتضح انخفاض عدد مراكز الشراء، بينما يرتفع عدد مراكز البيع. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

دليل الشركات المدرجة: الرابحون والخاسرون من ظاهرة النينيو الكبرى

بالنسبة لمستثمري سوق الأسهم، تُشكل ظاهرة النينيو الكبرى عاملاً هاماً في تخصيص رأس المال. ويتناول النقاش التالي الشركات التي قد تشهد تحسناً في نتائجها المالية، وتلك المعرضة لمخاطر تشغيلية ومالية جسيمة

قطاع الأسمدة وحماية المحاصيل

تُجبر الظواهر الجوية الشاذة وانخفاض المحاصيل المزارعين على تكثيف عمليات التسميد وحماية المحاصيل المتبقية للحفاظ على الإيرادات، مما يدعم منتجي مدخلات الإنتاج الزراعي.

شركة سي إف إندستريز هولدينغز (CF): تُركز الشركة على الأسمدة النيتروجينية. وفي منتصف عام 2026، تراوحت قيمتها السوقية حول 102 دولار (أقل بنحو 19% من متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 124 دولاراً). تستفيد شركة CF Industries من انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة (المادة الخام الرئيسية لإنتاج الأمونيا)، مما يحافظ على هامش ربح مرتفع قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، في حين يواجه المنافسون الأوروبيون صعوبة في التعامل مع المواد الخام الأكثر تكلفة. ومن العوامل الأخرى طويلة الأجل تنفيذ مشروع Blue Point الذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار أمريكي في قطاع الأمونيا منخفضة الانبعاثات

حققت الشركة مكاسب كبيرة في قيمتها خلال الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز. وقد تشهد أسعار الأسمدة ضغوطًا تصاعدية مجددًا. المصدر: xStation5

شركة نيوتريين المحدودة ( NTR ): تُظهر الشركة ملف مخاطر أكثر تعقيدًا. فهي تعتمد بشكل كبير على النيتروجين، إلا أن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو أدى إلى تأخير مفاجئ في طلب المزارعين على البوتاس، مما دفع بيرنبرغ إلى خفض تصنيف NTR إلى "محايد" مع سعر مستهدف قدره 65 دولارًا. تقدم الشركة عائدًا ثابتًا على توزيعات الأرباح بنسبة 3.4%، لكن إمكانات نموها في عام 2026 محدودة بسبب انخفاض أسعار البوتاس. ويتم تداول أسهمها حاليًا عند حوالي 61 دولارًا أمريكيًا.

شركة موزاييك ( MOS ): تعتمد الشركة بشكل كبير على مبيعات البوتاس، مما يُضعف الطلب على هذا العنصر الغذائي في ظل ظروف الجفاف، ويضعها في وضع سوقي أسوأ. ويبلغ سعر سهم الشركة حاليًا أدنى مستوياته منذ سنوات، حوالي 21 دولارًا أمريكيًا، بينما وصل سعره في عام 2025 إلى 37 دولارًا أمريكيًا.

شركة كورتيفا ( CTVA ): بصفتها مزودًا عالميًا للبذور المتطورة ومبيدات حماية المحاصيل الكيميائية، قد تشهد الشركة نموًا في الإيرادات مع ارتفاع أسعار التقنيات الحيوية المقاومة للجفاف والأمراض لدى المزارعين.

قطاع الكيمياء الحيوية وتربية الأحياء المائية: تُحدث الشذوذات الحرارية في المحيط الهادئ تغييرات جذرية في هيكل تكلفة إنتاج الأعلاف والأغذية عالميًا.

شركة كوربيون ( CRBN.NL ): تُعدّ الشركة من أبرز المستفيدين من أزمة المواد الخام في بيرو. فقد أدى انسداد التيارات الصاعدة قبالة سواحل بيرو إلى توقف كامل لصيد الأنشوجة في مايو 2026. وقفزت أسعار زيت السمك التقليدي (وهو مكون رئيسي في أعلاف السلمون والمكملات الغذائية) من 3.10 دولارات للكيلوغرام في يوليو 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 10 دولارات للكيلوغرام في يونيو 2026. وتُعتبر كوربيون شركة عالمية رائدة في الإنتاج الصناعي لزيت الطحالب البديل الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. وقد ساهم ارتفاع أسعار زيت السمك الطبيعي في وصول منتج كوربيون إلى مستوى سعري مماثل، مما ولّد طلبًا قويًا من منتجي الأعلاف وحليب الأطفال. رفعت بيرنبيرغ توصيتها لشركة كوربيون إلى "شراء" مع سعر مستهدف قدره 24 يورو، متوقعة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من قطاع الطحالب وحده إلى 44 مليون يورو في عام 2026 و49 مليون يورو في عام 2027. كما يُشار إلى الشركة كهدف استحواذ جذاب للشركات العالمية بعد عملية الفصل المخطط لها لقطاع حمض البوليلاكتيك ( PLA ).

خسرت الشركة ما يقارب ثلث قيمتها منذ ذروتها في عام 2020. المصدر: xStation5

قطاع تصنيع الأغذية والحلويات

شركة مونديليز إنترناشونال ( MDLZ ): بصفتها مالكة علامات تجارية مثل كادبوري وميلكا وتوبليرون، تُعدّ الشركة من أكبر مستهلكي الكاكاو والسكر على مستوى العالم. في ظل أزمة المواد الخام الناجمة عن ظاهرة النينيو، تستخدم مونديليز استراتيجية فعّالة للغاية لحماية هوامش الربح من خلال ما يُعرف بـ"التقليص التضخمي" (تقليل وزن المنتجات مع الحفاظ على أسعارها الحالية) والتوسع المكثف في قطاع المنتجات الفاخرة. ويؤكد الرئيس التنفيذي، ديرك فان دي بوت، أن المستهلكين أكثر استعدادًا لتقبّل قطعة شوكولاتة أصغر حجمًا مقابل سعر أعلى. إضافةً إلى ذلك، استثمرت الشركة 65 مليون فرنك سويسري في توسيع مصنع توبليرون في برن، وتحويله إلى مركز عالمي للتميز. تتيح هذه الاستراتيجية الحفاظ على ربحية عالية (حيث ارتفعت الإيرادات في عام 2025 بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 38.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح 2.45 مليار دولار أمريكي). ورغم أن المدير المالي لوكا زاراميلا أشار إلى استقرار أسعار الكاكاو و"عودتها إلى مستوياتها الطبيعية" بعد ارتفاعها الشديد، إلا أن هذه المادة الخام لا تزال باهظة الثمن، مما يعني أن قدرة شركة مونديليز على تحميل المستهلكين التكاليف (قوة التسعير) ستكون عاملاً حاسماً في تحديد الحفاظ على هوامش الربح في موسم 2026/2027.

تتمتع الشركة حاليًا بهوامش ربح منخفضة نسبيًا، ولكن نظرًا للظروف الراهنة، هناك إمكانية كبيرة للعودة إلى مستويات عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا، بالنظر إلى التقييم الأساسي القائم على متوسطات السنوات الخمس الماضية. وتقل أسهم الشركة بأكثر من 20% عن أعلى مستوياتها التاريخية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، XTB

قطاع التأمين والخدمات المالية

تُؤدي التحولات في التيارات النفاثة الناتجة عن ظاهرة النينيو إلى مخاطر غير متكافئة للمؤسسات المالية.

شركة أولستيت ( ALL.US )، وشركة بروجريسيف ( PGR )، وشركة ترافيلرز ( TRV ): من المستفيدين المحتملين من ظاهرة النينيو. تُسبب هذه الظاهرة قصًا قويًا للرياح فوق المحيط الأطلسي، مما يُصعّب تكوّن الأعاصير المدمرة قبالة سواحل فلوريدا وفي خليج المكسيك (تشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى انخفاض عدد العواصف المُسماة إلى ما بين 8 و14 عاصفة في موسم 2026 مقارنةً بالمعدل الطبيعي البالغ 14 عاصفة). انخفاض عدد الأعاصير يعني انخفاضاً جذرياً في تكاليف المطالبات لشركات التأمين على الممتلكات الأمريكية. ومع ذلك، يبقى عدم القدرة على التنبؤ بتغير المناخ خطراً قائماً، إذ قد يتسبب في كوارث محلية أخرى.

تُتداول أسهم شركتي أولستيت وترافيلرز حاليًا عند مستويات تاريخية، بينما قد تبدو أسهم بروجريسيف كورب مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بالقطاع. المصدر: xStation5

شركة كريديكورب المحدودة ( BAP ) وشركة إنتركورب للخدمات المالية ( IFS ): خفّض بنك جيه بي مورغان تصنيفهما الائتماني للشركات المالية البيروفية إلى توصية "محايدة". يؤثر النينيو بشكل مباشر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد البيروفي، وتحديدًا قطاعي الصيد والزراعة. ويشير جيه بي مورغان إلى أن تقييمات البنوك، عند 2.5 ضعف القيمة الدفترية لشركة BAP (بسعر مستهدف حوالي 360 دولارًا) و1.7 ضعف لشركة IFS (بسعر مستهدف حوالي 56 دولارًا)، لا تُراعي بشكل كامل مخاطر زيادة شطب القروض الزراعية وقروض الصيد غير المسددة، فضلًا عن حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بعملية انتقال السلطة في بيرو.

ملخص واستنتاجات لمستثمري السلع والأسهم

لا ينبغي التعامل مع ظاهرة النينيو الفائقة في مطلع عامي 2026 و2027 كإشارة بسيطة لشراء جميع السلع الزراعية على سبيل المضاربة. يتطلب تحديد الموقع الأمثل في السوق مراعاة عدم تناسق المناخ وتداخل العوامل الهيكلية.

تتمثل أساس الاستراتيجية الفعّالة في التخلي عن قراءات مؤشر النينيو التقليدي لصالح مؤشر النينيو المعدل (RONI)، الذي يُستثنى من تأثير ارتفاع درجة حرارة المحيط. ينبغي على المستثمرين تجنب الاستثمار في فول الصويا والغاز الطبيعي الأمريكي (أو البحث عن إشارات بيع)، حيث يصبحان، نظرًا لخصوصية الارتباطات المناخية عن بُعد في المحيط الهادئ، من المستفيدين الطبيعيين ويشهدان اتجاهًا هبوطيًا.

في المقابل، يكمن النمو المحتمل الرئيسي في السلع الزراعية مثل قهوة روبوستا (التي تنعكس جزئيًا على أسعار قهوة أرابيكا) والكاكاو، حيث تُعمّق ظاهرة النينيو بشكل كبير اختلال التوازن بين العرض والطلب. من جهة أخرى، هناك جانب لا يأخذه ظاهرة النينيو في الحسبان، وهو الطلب الذي يتراجع بعد بلوغ هذه السلع مستويات قياسية.

في قطاع الأسهم، يُعدّ الخيار الأمثل هو توجيه رأس المال نحو شركات ذات عوائق دخول عالية واستغلال مباشر لآثار الجفاف، مع التركيز بشكل خاص على شركة كوربيون الهولندية وشركة سي إف إندستريز الأمريكية الرائدة في مجال النيتروجين. في المقابل، قد يبدو قطاع الشركات البيروفية والشركات المرتبطة بأسمدة البوتاس أقل جاذبية.