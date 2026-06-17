عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة (OIL)

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

مخزون النفط الخام : السابق: -7.227 ، المتوقع: -3.600 , الفعلي: -8.263

مخزون البنزين : السابق: 0.186 , المتوقع: -1.400 ، الفعلي: -0.906

مخزون نواتج التقطير : السابق: -0.200 , المتوقع: -0.200 الفعلي: 0.951

تراجع قوي في مخزونات الخام يدعم أسعار النفط

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام بمقدار 8.263 مليون برميل، وهو أكبر من التوقعات البالغة 3.6 مليون برميل، بل وتجاوز أيضًا القراءة السابقة. ويعكس هذا التراجع قوة الطلب أو انخفاض المعروض في السوق الأمريكية، ما يُعد عاملًا إيجابيًا لأسعار النفط ويدعم الاتجاه الصعودي على المدى القصير.

مخزونات البنزين تشير إلى تحسن الطلب الاستهلاكي

سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا بمقدار 0.906 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع أكبر عند 1.4 مليون برميل. ورغم أن الانخفاض جاء أقل من المتوقع، فإنه لا يزال يشير إلى استمرار استهلاك الوقود خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، ما يدعم الطلب على المنتجات النفطية.

ارتفاع نواتج التقطير يحد من المكاسب

في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 0.951 مليون برميل، خلافًا للتوقعات التي أشارت إلى استقرار نسبي. ويعكس ذلك ضعفًا نسبيًا في الطلب الصناعي أو زيادة في الإنتاج، الأمر الذي قد يحد من التأثير الإيجابي لبيانات الخام. وبشكل عام، تبقى البيانات داعمة لأسعار النفط بسبب الانخفاض القوي وغير المتوقع في مخزونات الخام.

المصدر: Xstation5