ملخص يومي - تصعيد في الشرق الأوسط. لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخشى التضخم

🌍 الجغرافيا السياسية والصراع في الخليج العربي
- أعلن الرئيس دونالد ترامب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران رسميًا، واصفًا الاتفاق السابق بأنه "مضيعة للوقت" والسلطات الإيرانية بـ"الكاذبة".
- وشنت القوات الأمريكية ضربة انتقامية واسعة النطاق على أكثر من 80 هدفًا داخل الأراضي الإيرانية (بما في ذلك الدفاعات الجوية) ردًا على ضربات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
- وانتهكت إيران بشكل مباشر بنود مذكرة التفاهم المؤقتة التي استمرت 60 يومًا، والتي أُبرمت الشهر الماضي، والتي ضمنت حرية الملاحة البحرية مقابل تعليق العقوبات الأمريكية وبدء المحادثات بشأن البرنامج النووي. وشمل الهجوم الإيراني ثلاث سفن تجارية على الأقل، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال. وردت طهران على ذلك بموجة أخرى من الضربات، استهدفت هذه المرة مواقع في البحرين والكويت.
- وأعادت واشنطن على الفور فرض عقوبات كاملة على التجارة العالمية بالنفط الإيراني، ملغيةً بذلك أي استثناءات سابقة.
- أشار دونالد ترامب إلى استئناف الحصار المفروض على الموانئ، مما زاد من مخاوف الأسواق من عودة الحرب الشاملة.
- خلال قمة الناتو في أنقرة، أعلن ترامب عن احتمال شنّ المزيد من الضربات الجوية على إيران، ولفت إلى احتمالية تقلبات في سوق النفط على المدى القريب، متوقعًا انخفاضات كبيرة على المدى البعيد. وأوضح ترامب في الوقت نفسه أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة.
- واصل النفط مكاسبه القوية اليوم، حيث اختبر خام برنت مستوى 80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 دولارًا للبرميل.
📊 سوق الأسهم: المؤشرات وسوق الأسهم
- سجلت أسواق الأسهم العالمية انخفاضات كبيرة. وتراجعت رؤوس الأموال عن المخاطرة في بورصات نيويورك ولندن وطوكيو.
- تراجع مؤشر US500 بنسبة 0.4%، بينما استعاد مؤشر US100 التكنولوجي معظم خسائره، وهو ما يرتبط بالمعلومات الإيجابية التي تفيد بأن الصين ستسمح لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بشراء رقائق H200.
- شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضات حادة للجلسة الثانية على التوالي، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بنسب تتراوح بين 1.5% و2% (مؤشرا DE40 وSPA35).
- على الرغم من عمليات البيع المكثفة الأخيرة لأسهم شركات الذاكرة، فقد شهدنا اليوم انتعاشًا في أسهم شركات مثل سانديسك وأبلايد ماتيريالز.
- سجلت شركة علي بابا الصينية انتعاشًا قويًا اليوم، مدفوعًا بتوقعات نتائج مالية أفضل ورغبة المستثمرين المحتملة في الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي ذات الأسعار المنخفضة. وارتفعت أسهم الشركة اليوم بنسبة تصل إلى 10%.
🛢️ السلع والطاقة
- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا قويًا، بنسبة 7% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونحو 3% منذ بداية جلسة اليوم. إلا أن هذه المكاسب تراجعت جزئيًا بعد تصريح ترامب بأنه لا يتوقع حربًا شاملة ولن يعرقل المفاوضات المحتملة.
- وشهد منحنى أسعار النفط الآجلة تحولًا نحو التراجع الحاد، مما يُظهر تغيرًا كبيرًا في الأسعار على المدى القصير. يُلاحظ اتساع ملحوظ في فروق أسعار العقود الآجلة، على الرغم من أن قيمتها لا تزال دون مستوى دولار أمريكي واحد.
- يدفع السوق علاوة كبيرة للتسليم الفوري، بينما سُجّل قبل أسبوع واحد فقط هيكل كونتانجو، نتيجة لتسارع عمليات التسليم من الشرق الأوسط.
- ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع بمقدار 3 ملايين برميل، ولكن في الوقت نفسه، نشهد انخفاضًا كبيرًا في مخزونات المنتجات البترولية. وتستمر الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة في الانخفاض إلى ما دون مستوى 320 مليون برميل.
- انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة تصل إلى 1.5% لتصل إلى قيمة أقل من 4050 دولارًا أمريكيًا للأونصة. ثم حدث انتعاش طفيف لاحقًا.
💰 الاقتصاد الكلي، العملات، والسندات
- أدى عودة التهديد الجيوسياسي إلى تحديث مخاطر التضخم عالميًا بسبب احتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة.
- بدأت أسواق المال في تسعير سيناريو متشدد بشكل كبير، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكتوبر.
- تُظهر محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن المخاوف من التضخم حقيقية، ويرى معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبررات لتعديل السياسة النقدية في حال تحقق أسوأ سيناريو لارتفاع الأسعار.
- في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُقلل من تواصله، ما يجعل قراراته أقل قابلية للتنبؤ.
- على الرغم من المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انتعاشًا اليوم، ويختبر مستويات قياسية محلية حول 1.1430 بعد صدور محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
- من جهة أخرى، يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مكاسبه ويختبر مستوى 162.5.
🪙 العملات المشفرة
- تعرض سوق الأصول الرقمية لضغوط بيع قوية نتيجةً لتراجع المستثمرين بشكل عام عن المخاطرة.
- انخفض سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 1.8%، ليصل إلى 62200 دولار أمريكي.
- انخفض سعر الإيثيريوم (ETH) بنسبة 1.7%، ليصل سعر ثاني أكبر عملة مشفرة إلى 1736 دولار أمريكي.
محضر اجتماع الفيدرالي: تأكيد على نبرة متشددة. ومع ذلك، ينتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
زيارة ترامب لأنقرة لا تُشير إلى تصعيد كامل. النفط يحد من المكاسب، ومؤشر ناسداك يُخفف من الخسائر.
انخفض US500بنسبة 1% قبل محضر اجتماع الفدرالي
الولايات المتحدة: ترامب ينهي وقف إطلاق النار، وول ستريت تتراجع بشدة