ملخص يومي - تصعيد في الشرق الأوسط. لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخشى التضخم

🌍 الجغرافيا السياسية والصراع في الخليج العربي

أعلن الرئيس دونالد ترامب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران رسميًا، واصفًا الاتفاق السابق بأنه "مضيعة للوقت" والسلطات الإيرانية بـ"الكاذبة".

وشنت القوات الأمريكية ضربة انتقامية واسعة النطاق على أكثر من 80 هدفًا داخل الأراضي الإيرانية (بما في ذلك الدفاعات الجوية) ردًا على ضربات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.

وانتهكت إيران بشكل مباشر بنود مذكرة التفاهم المؤقتة التي استمرت 60 يومًا، والتي أُبرمت الشهر الماضي، والتي ضمنت حرية الملاحة البحرية مقابل تعليق العقوبات الأمريكية وبدء المحادثات بشأن البرنامج النووي. وشمل الهجوم الإيراني ثلاث سفن تجارية على الأقل، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال. وردت طهران على ذلك بموجة أخرى من الضربات، استهدفت هذه المرة مواقع في البحرين والكويت.

وأعادت واشنطن على الفور فرض عقوبات كاملة على التجارة العالمية بالنفط الإيراني، ملغيةً بذلك أي استثناءات سابقة.

أشار دونالد ترامب إلى استئناف الحصار المفروض على الموانئ، مما زاد من مخاوف الأسواق من عودة الحرب الشاملة.

خلال قمة الناتو في أنقرة، أعلن ترامب عن احتمال شنّ المزيد من الضربات الجوية على إيران، ولفت إلى احتمالية تقلبات في سوق النفط على المدى القريب، متوقعًا انخفاضات كبيرة على المدى البعيد. وأوضح ترامب في الوقت نفسه أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة.