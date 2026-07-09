مخطط اليوم 🚩 انخفض سعر النفط من 80 دولارًا رغم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ما الذي سيحدث لاحقًا؟

ارتفع سعر خام برنت (OIL) على خلفية التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، ولكن على الرغم من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية ورد طهران على القواعد الأمريكية في المنطقة، فقد ظل سوق النفط هادئًا نسبيًا. وقد انتعش العقد بأكثر من 10% من أدنى مستوى له مؤخرًا، إلا أن هذا الارتفاع توقف تقريبًا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% لانخفاض شهر مايو من هذا العام، أي حوالي 80.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل. من الناحية الفنية، قد يؤدي هذا المستوى إلى حركة هبوطية أخرى، مع ظهور منطقة 73-75 دولارًا أمريكيًا كمنطقة دعم رئيسية تالية. من ناحية أخرى، فإن اختراقًا حاسمًا للأعلى سيزيد من احتمالية التحرك نحو 84-87 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث يتقارب المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

OIL (مخطط D1)

المصدر: xStation 5

يوضح الرسم البياني أدناه هيكل آجال عقود خام برنت الآجلة، وتحديدًا الفرق بين عقد الشهر الحالي (C01) وعقد طويل الأجل (C013). يشير الفرق الحالي البالغ حوالي 4.5 دولار أمريكي للبرميل إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد عن أعلى مستوياته هذا العام، لا يزال السوق يتوقع نقصًا ملحوظًا في المعروض على المدى القريب.

يمثل الخط الأحمر فرق السعر بين عقد الشهر الحالي والعقد طويل الأجل. ويبلغ الفرق الحالي حوالي 4.49 دولار أمريكي للبرميل. يشير الفرق الإيجابي إلى أن عقد الشهر الحالي يُتداول بسعر أعلى من العقد المؤجل، مما يدل على حالة تراجع في السوق. ويعكس هذا عادةً شحًا في المعروض الفعلي أو طلبًا قويًا للغاية على النفط الخام على المدى القريب.

كلما اتسع الفرق، زادت العلاوة التي يرغب المتداولون في دفعها للتسليم الفوري. يُفسر هذا الارتفاعات الحادة التي شهدناها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام ٢٠٢٢، ومرة ​​أخرى خلال تصاعد التوترات الجيوسياسية مع إيران عام ٢٠٢٦.

عندما ينخفض ​​الفارق السعري إلى الصفر أو يصبح سالباً، يتحول السوق إلى حالة "كونتانغو"، أي أن العقود طويلة الأجل تُتداول بسعر أعلى من سعر عقد الشهر الحالي. عادةً ما يُشير هذا الهيكل إلى ظروف عرض مريحة، ومخزونات مرتفعة، أو توقعات بانخفاض الطلب. لكن هذا ليس هو الحال حالياً.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

يقارن الرسم البياني أداء خام برنت خلال الأحداث الجيوسياسية الكبرى، موضحًا العوائد خلال الفترة من 50 يومًا قبل كل حدث إلى 200 يوم بعده. في حين أدت بعض الصراعات، كحرب الخليج والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاعات طويلة الأمد في أسعار النفط، أسفرت صراعات أخرى كثيرة عن ارتفاعات مؤقتة فقط في الأسعار تلاشت مع مرور الوقت. وقد أسفر الصراع الإسرائيلي الإيراني الحالي حتى الآن عن ارتفاع معتدل مقارنةً بالصدمات الجيوسياسية الكبرى السابقة. في المتوسط، لم تُسفر الأحداث الجيوسياسية إلا عن مكاسب محدودة طويلة الأجل في أسعار النفط، كما يتضح من متوسط ​​العائد المستقر نسبيًا. يشير هذا إلى أنه ما لم تطول اضطرابات الإمداد، فإن المخاطر الجيوسياسية وحدها غالبًا ما تكون غير كافية للحفاظ على سوق صاعدة مستدامة للنفط الخام.

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research