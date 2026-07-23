  
١٦:٣٠ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 209, المتوقع: 211, الفعلي: 187
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1798, المتوقع: 1809, الفعلي: 1796
 

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة أداءً أفضل من المتوقع في سوق العمل، بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفاضًا ملحوظًا إلى 187 ألف طلب، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 209 آلاف، بينما كانت التوقعات تشير إلى 211 ألف طلب. ويعكس هذا التراجع استمرار متانة سوق العمل الأمريكي وانخفاض وتيرة تسريح العمال، وهو ما يُعد إشارة إيجابية للاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، جاءت طلبات الإعانة المستمرة عند 1.796 مليون طلب، مقارنة بـ 1.798 مليون في القراءة السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها نحو 1.809 مليون طلب.

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

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