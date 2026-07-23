عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 209 , المتوقع: 211 , الفعلي: 187

المطالبات المستمرة: السابق: 1798 , المتوقع: 1809 , الفعلي: 1796

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة أداءً أفضل من المتوقع في سوق العمل، بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفاضًا ملحوظًا إلى 187 ألف طلب، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 209 آلاف، بينما كانت التوقعات تشير إلى 211 ألف طلب. ويعكس هذا التراجع استمرار متانة سوق العمل الأمريكي وانخفاض وتيرة تسريح العمال، وهو ما يُعد إشارة إيجابية للاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، جاءت طلبات الإعانة المستمرة عند 1.796 مليون طلب، مقارنة بـ 1.798 مليون في القراءة السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها نحو 1.809 مليون طلب.