  
١٦:١٥ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

عاجل: قرار معدل الفائدة من ECB

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

  • معدل تسهيلات الودائع: السابق: 2.25%، المتوقع: 2.25%، الفعلي: 2.25%
  • معدل الفائدة: السابق:2.40%، المتوقع: 2.40%، الفعلي: 2.40%
 
 

أعلن البنك المركزي الأوروبي قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، حيث جاءت النتائج مطابقة لتوقعات الأسواق، في إشارة إلى استمرار سياسة التوازن ومراقبة تطورات الاقتصاد الأوروبي عن كثب.

وأبقى البنك على معدل تسهيلات الودائع عند 2.25%، دون أي تغيير مقارنة بالقراءة السابقة أو التوقعات، وهو ما يعكس حرص صناع القرار على الحفاظ على الاستقرار النقدي في المرحلة الحالية.

كما ثبت البنك معدل الفائدة الرئيسي عند 2.40%، ليأتي القرار أيضًا متوافقًا مع التوقعات والإعلان السابق، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود توجه فوري لتشديد أو تخفيف السياسة النقدية.

ويراقب المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المالية هذا القرار باهتمام كبير، إذ يترقبون أي إشارات مستقبلية قد تصدر عن البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم، والنمو الاقتصادي، ومسار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويؤكد هذا القرار أن البنك يفضل الانتظار وتقييم البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة قد تؤثر في الأسواق الأوروبية والعالمية

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

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