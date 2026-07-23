  
١٥:٣٧ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

أسهم الإمارات خضراء.. وسوق دبي فوق 5800 نقطة

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

واصلت أسواق المال المحلية مكاسبها في مستهل تداولات اليوم الخميس حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.33% فوق 5800 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.35%.

من جانبه ارتفع في سوق دبي أسهم الإمارات دبي الوطني 1.3%، وسالك 0.36%، وسبينس 1.6%، والإمارات ريم للاستثمار 3.3%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أبوظبي الأول 2.2%، وجلفار 2.9%، وجي إف أتش 1.55%.

يأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من النتائج الفصلية والإعلانات المؤسسية التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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