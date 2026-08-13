أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلة إيرادات بلغت 46.6 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 13.1%، في أداء يعكس قدرة المجموعة على مواجهة اضطرابات التجارة الإقليمية والاستفادة من تنوع شبكتها العالمية.

2.14 مليار درهم صافي أرباح موانئ دبي

بلغ صافي ربح موانئ دبي العالمية 2.14 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.52 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بقيمة 5.83 مليار درهم، مقابل 6.98 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بينما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.51 مليار درهم، مقارنة بـ11.14 مليار درهم خلال الفترة المماثلة.

وسجلت حصة المجموعة من أرباح الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، بعد الضرائب، نحو 400 مليون درهم مقابل 429 مليون درهم في النصف الأول من 2025.

مناولة الحاويات تتجاوز 42.8 مليون حاوية

بلغ إجمالي مناولة الحاويات عبر شبكة «دي بي ورلد» 42.826 مليون حاوية نمطية خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ45.438 مليون حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي.

إلا أن استبعاد ميناء جبل علي يظهر نمواً أكثر قوة، إذ ارتفعت أحجام المناولة إلى 39.681 مليون حاوية نمطية، مقابل 37.664 مليون حاوية خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 5.4%، بينما بلغ النمو على أساس المقارنة المثلية 6.5%.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين، ما ساعد في تعويض تراجع النشاط في جبل علي.

استثمارات بـ5.51 مليار درهم من موانئ دبي

واصلت المجموعة تنفيذ خطتها التوسعية، حيث بلغت استثماراتها في محفظة أعمالها العالمية خلال النصف الأول من العام نحو 5.51 مليار درهم.

وتتوقع «دي بي ورلد» ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى نحو 11 مليار درهم خلال عام 2026، بهدف زيادة الطاقات الاستيعابية وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق رئيسية، تشمل الإمارات والمملكة المتحدة والهند والسعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

جبل علي يواصل عملياته

أكدت المجموعة أن ميناء جبل علي يواصل العمل بصورة كاملة دون أضرار مادية، رغم تراجع حركة السفن بصورة مؤقتة نتيجة التطورات والصراع الإقليمي.

واتخذت «دي بي ورلد» مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات اضطرابات التجارة، من بينها تعزيز الربط مع المناطق الداخلية وتوسيع البدائل اللوجستية، بما يضمن استمرار تدفق الشحنات والسلع الأساسية عبر الشبكة.

توسع جديد في الإمارات لشركة موانئ دبي العالمية

وتعمل «دي بي ورلد» على تعزيز منظومة البوابات التجارية في دولة الإمارات من خلال محطتي حاويات جديدتين في الفجيرة، بهدف توسيع شبكة المجموعة ودعم التكامل مع منظومة جبل علي وسلاسل التوريد المرتبطة بها.

ومن المتوقع أن تمنح هذه المشاريع أصحاب البضائع خيارات إضافية ومرونة أكبر في نقل الشحنات، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.

مرونة أمام اضطرابات التجارة العالمية

وأكدت إدارة «دي بي ورلد» أن نمو الإيرادات خلال النصف الأول يعكس قوة وتنوع محفظة المجموعة العالمية، إلى جانب نموذج أعمالها المتكامل وقدرتها على توفير حلول لوجستية تساعد التجار على مواصلة حركة البضائع رغم التحديات الجيوسياسية.

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن أحجام مناولة الحاويات باستثناء جبل علي نمت 6.5% على أساس المقارنة المثلية، بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.7%، مدفوعة بالنمو في عدد من الأسواق العالمية.

وتشير النتائج إلى أن تنوع شبكة «دي بي ورلد» واستثماراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية يمثلان عاملين رئيسيين في قدرتها على الحفاظ على مرونة الأداء، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة في المنطقة.