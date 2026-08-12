زوج USDJPY يقترب من 160

مرّ أسبوعان على التدخل القياسي لوزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية. وبعد انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما يقارب 155، بدأ الزوج بالتعافي، مقترباً من مستوى الدعم النفسي عند 160.

الشكل 1: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (01.02.2026 - 12.08.2026)

المصدر: xStation، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

ما أسباب هذا التراجع؟

لا تزال العوامل الأساسية تُمارس ضغوطًا على العملة اليابانية. ويبقى العامل الرئيسي، بطبيعة الحال، هو تجارة الفائدة، أي التداول بناءً على فروق أسعار الفائدة.

الشكل ٢: أداء عملات مختارة مقابل الدولار الأمريكي (٩ أغسطس ٢٠٢٦ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

طالما بقي التباين بين مستويات أسعار الفائدة المتوقعة في الولايات المتحدة واليابان كبيرًا، فقد لا يكون التدخل الذي يصل إلى نحو ٩٠ مليار دولار كافيًا لعكس هذا الاتجاه بشكل دائم.

يتوقع المستثمرون اتخاذ إجراءات حاسمة من بنك اليابان، على الرغم من أن الفرصة لذلك لن تتاح قبل ١٨ سبتمبر. وقد يُشكل قرار رفع أسعار الفائدة حينها إعلانًا هامًا للسوق، مما يؤدي إلى زيادة التوقعات برفعها مجددًا في الأشهر اللاحقة. حاليًا، تبلغ احتمالية حدوث ذلك حوالي ٧٥٪.

الشكل ٣: احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر (٢٠٢٥-٢٠٢٦) وفقًا لتوقعات السوق

المصدر: أبحاث XTB، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

في غضون ذلك، ستتجه أنظار الأسواق نحو الولايات المتحدة. اليوم، في تمام الساعة ١:٣٠ ظهرًا، ننتظر صدور بيانات التضخم لشهر يوليو.

ماذا نتوقع؟

من المتوقع أن يبلغ مؤشر التضخم الرئيسي ٣.٤٪ على أساس سنوي (انخفاضًا من ٣.٥٪).

من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له منذ مارس ٢٠٢١ (إلى ٢.٥٪).

من المرجح أن تنخفض أسعار الطاقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البنزين.

من المتوقع أن ينتعش التضخم الأساسي للخدمات إلى ٠.٢٪ على أساس شهري، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الإيجار.

إذا أظهرت القراءة انخفاضًا أقوى من المتوقع، فقد تستمر الأسواق في إعادة تقييمها المتساهل لمسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أنه بعد اجتماع اللجنة الأخير وبيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة للغاية، انخفضت احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر، وفقًا لتوقعات السوق، إلى حوالي ٥٠٪.

الشكل ٤: مسار سعر الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي [عدد مرات رفع سعر الفائدة] (٢٠٢٥-٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

في سياق الين، يُلفت الانتباه أيضًا إلى التطورات في مضيق هرمز، حيث تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ويأتي ما يقارب ٩٠٪ من نفطها الخام عادةً من الشرق الأوسط.

الشكل ٥: هيكل واردات اليابان من النفط الخام (٢٠٢٤)

المصدر: OEC، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

شهدنا في الأيام الأخيرة انتعاشًا في أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى أكثر من ٨٩ دولارًا. وواصلت أسعار السلع الأساسية للطاقة ارتفاعها أمس، على الرغم من التصريحات المتفائلة الصادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية.

الشكل ٦: النفط (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

أدلى دونالد ترامب بتصريحات إعلامية خلال الليل، زعم فيها أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة تامة على مضيق هرمز. في المقابل، وضع الجانب الإيراني شروطًا صارمة لإعادة فتح المضيق، مطالبًا برفع العقوبات الأمريكية، وإنهاء الحصار البحري، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب من قبل الولايات المتحدة.

وقد انخفضت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوع (حوالي ١٠ سفن يوميًا).