موجز الصباح: انتعاش قطاع التكنولوجيا في وول ستريت يمتد إلى آسيا. إيران تُشدد موقفها التفاوضي (13 أغسطس 2026)

أنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات أمس بارتفاع طفيف بنحو 0.2%، على الرغم من عدم وجود مفاجآت في بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، والتي انخفضت كما كان متوقعًا (مؤشر الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي مستقر حاليًا). يُعد الدولار النيوزيلندي أضعف عملات مجموعة العشر اليوم، بعد انخفاض توقعات التضخم على مدى عامين إلى 2.34% (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي: -0.35%، الدولار النيوزيلندي/الين الياباني: -0.4%). وارتفع سعر اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.1526.