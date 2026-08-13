موجز الصباح: انتعاش قطاع التكنولوجيا في وول ستريت يمتد إلى آسيا. إيران تُشدد موقفها التفاوضي (13 أغسطس 2026)

📈 جلسة آسيا، المؤشرات
- تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسبها رغم تباين الإشارات بشأن الشرق الأوسط وتزايد حدة الأوضاع في إيران والولايات المتحدة.
- لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 تتصدر (US100: +0.3%)، بينما يشير تراجع مؤشر داو جونز (US30: بدون تغيير) إلى تحول رؤوس الأموال نحو التقنيات الجديدة عقب سلسلة الأرباح الأخيرة لمزودي حلول الذكاء الاصطناعي.
- وتحذو أسواق الأسهم الآسيوية حذو مكاسب وول ستريت، حيث دفع ارتفاع أسهم أشباه الموصلات مؤشر ناسداك 100 إلى أعلى مستوياته مؤخرًا. وقد خففت بيانات التضخم الأمريكية المتوافقة مع التوقعات من المخاوف بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- ورفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ 0.6%. وتصدرت كوريا الجنوبية المكاسب الإقليمية (KOSPI: +3.7%). وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.1%. بينما استقر مؤشر هانغ سينغ الصيني. سجل مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي انخفاضًا بنسبة 0.4%.
🌏 الاقتصاد والسياسة
- ردّت إيران على تصريحات ترامب بأن "الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز"، مؤكدةً أن حركة الملاحة البحرية لن تُستأنف إلا بعد قبول إيران لشروطها. ويفرض طرفا النزاع شروطًا أكثر صرامة، مطالبين، من بين أمور أخرى، بتعويضات.
- وصف كريستوفر كينت، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، مستوى أسعار الفائدة الحالي بأنه "في الحد الأعلى للنطاق المحايد". كما أقرّ محافظ البنك المركزي بأن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يدعم مكافحة التضخم، على الرغم من أنه لا يزال عرضة لعدم اليقين ومخاطر المزيد من الارتفاعات.
- أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، أن الحكومة تدعم رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وبدأ الين في الارتفاع بشكل طفيف عقب هذه التصريحات.
💱 العملات والسلع والطاقة
- أنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات أمس بارتفاع طفيف بنحو 0.2%، على الرغم من عدم وجود مفاجآت في بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، والتي انخفضت كما كان متوقعًا (مؤشر الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي مستقر حاليًا). يُعد الدولار النيوزيلندي أضعف عملات مجموعة العشر اليوم، بعد انخفاض توقعات التضخم على مدى عامين إلى 2.34% (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي: -0.35%، الدولار النيوزيلندي/الين الياباني: -0.4%). وارتفع سعر اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.1526.
- تراجع سعر الذهب بنسبة 0.15% إلى مستوى 4400 دولار للأونصة، وهو مستوى نفسي مهم. كما لوحظ تصحيح في العقود الآجلة للبلاتين (-0.4%) والبلاديوم (-0.55%)، بينما استقر سعر الفضة عند 66.20 دولارًا للأونصة.
- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) بنسبة 0.7% لتصل إلى 89 دولارًا للبرميل وسط تبادل التعليقات بشأن مضيق هرمز، محتفظة بمستويات قريبة من أعلى مستوياتها في أسبوعين.
انخفضت أسعار النفط تحت وطأة المخزونات.
زوج USDJPY يقترب من 160
ملخص اليوم - ارتفاع أسعار النفط بسبب حالة عدم اليقين، والسوق ينتظر بيانات التضخم
⬆️ عاد النفط إلى ما فوق 88 دولارًا