عاجل: قرار الفدرالي (FED) حول معدل الفائدة من الولايات المتحدة

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 3.75 %، المتوقع: 3.75 %، الفعلي: 3.75 %

المصدر: XTB Research, 17.06.2026

الأهم من القرار نفسه هو مخطط النقاط - وهو عبارة عن توقعات لأسعار الفائدة الصادرة عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في الفترة المقبلة. لقد شهدنا مراجعة تصاعدية لمسارها بالكامل، وهي مراجعة كبيرة تتجاوز بكثير توقعات السوق. يمكننا بالتأكيد اعتبار هذا تحولًا نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا من جانب اللجنة. يتوقع نصف صناع السياسة (9 من 18) الآن رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، بينما يتوقع الثلث (6 من 18) رفعين كحد أقصى.

الشكل 2: مخطط النقاط للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (2026 - 2028+)

المصدر: FOMC, 17.06.2026

إن إعادة تسعير أسعار الفائدة الأمريكية حادة للغاية، حيث تتوقع الأسواق الآن بشكل كامل زيادة في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وتتوقع زيادتين في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2027 كسيناريو أساسي.