عاجل: قرار الفدرالي (FED) حول معدل الفائدة من الولايات المتحدة

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 3.75 %، المتوقع: 3.75 %، الفعلي: 3.75 %

تماشياً مع توقعات الاقتصاديين، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظاً على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50% إلى 3.75%. وظل بيان السياسة النقدية الموجز لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر يونيو. في المقابل، كان هناك ثلاثة معارضين: هاماك، وكاشكاري، ولوغان، الذين أيدوا رفع سعر الفائدة.

ويتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن أي إشارات حول توقيت خفض أو رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل استمرار قوة سوق العمل وتباين بيانات التضخم.

أبرز النقاط من بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

استقرار الأسعار: أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التزامها بتحقيق استقرار الأسعار.

النمو الاقتصادي: يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة ثابتة.

توقعات التضخم: لا يزال التضخم مرتفعًا، ويعكس ذلك جزئيًا الصدمات الاقتصادية المستمرة.

الميزانية العمومية: أشار الاحتياطي الفيدرالي صراحةً إلى استمراره في سياسته المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات كافية في النظام المصرفي.

نبرة البيان: لم يطرأ تغيير يُذكر على البيان الموجز للسياسة النقدية مقارنةً ببيان يونيو.

الانقسام في السياسة النقدية: معارضات إقليمية مقابل وحدة مجلس الإدارة

مع الإبقاء على تجميد سعر الفائدة، عارض ثلاثة من صناع السياسة النقدية هذا القرار، مؤيدين رفعًا فوريًا لسعر الفائدة: بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان.

جميع المعارضين الثلاثة هم رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، وكانت مواقفهم المتشددة متوقعة إلى حد كبير بعد تصريحاتهم العلنية الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه لم يعارض أي من أعضاء مجلس المحافظين هذا القرار، مما يدل على وجود إجماع بين المحافظين في واشنطن.

صوّت رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، مع الأغلبية لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وبعد تصريحاته الحادة بشأن التضخم خلال شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، فإن اختيار وارش عدم الانضمام إلى المجموعة المتشددة قد يُضعف قليلاً من مصداقيته في مكافحة التضخم لدى المحافظين.

ردود فعل السوق والتسعير