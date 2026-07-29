لم تكن كلماتهم متشددة، بل كانت مراوغاتهم تميل إلى التهدئة. وصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1450 خلال جلسة الأسئلة والأجوبة مع كيفن وارش.

النقاط الرئيسية من جلسة الأسئلة والأجوبة

"معركة عائلية" في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: اعترف وارش بأنه طلب إجراء مناقشة حادة وموضوعية داخل اللجنة وحصل على واحدة ("معركة عائلية جيدة"). وعلى الرغم من وجود ثلاثة أصوات معارضة تدعو إلى رفع أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أن قرار ترك أسعار الفائدة دون تغيير حظي بأغلبية قوية.

لا يوجد هوس بنقاط البيانات الفردية: أشار إلى بعض إشارات التضخم المشجعة لكنه أكد على أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر يونيو لم يكن لها تأثير رئيسي على القرار. ولا ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار "بفارغ الصبر" لكل منشور جديد أو الاعتماد على مؤشر واحد.

كل الخيارات مطروحة على الطاولة: عدم التحرك اليوم هو "بداية القصة، وليس النهاية". وإذا ظل التضخم عند مستوى مرتفع، فإن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا حقيقيا.

عدم تجاهل الصدمات: لا ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي التظاهر بأن الصدمات الاقتصادية (على سبيل المثال، في أسواق الطاقة أو الأسواق الجيوسياسية) لا أهمية لها. ويحقق البنك فيما إذا كانت آثارها تنتشر على نطاق أوسع عبر الاقتصاد.