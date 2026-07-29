لم تكن كلماتهم متشددة، بل كانت مراوغاتهم تميل إلى التهدئة. وصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1450 خلال جلسة الأسئلة والأجوبة مع كيفن وارش.

النقاط الرئيسية من جلسة الأسئلة والأجوبة
- "معركة عائلية" في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: اعترف وارش بأنه طلب إجراء مناقشة حادة وموضوعية داخل اللجنة وحصل على واحدة ("معركة عائلية جيدة"). وعلى الرغم من وجود ثلاثة أصوات معارضة تدعو إلى رفع أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أن قرار ترك أسعار الفائدة دون تغيير حظي بأغلبية قوية.
- لا يوجد هوس بنقاط البيانات الفردية: أشار إلى بعض إشارات التضخم المشجعة لكنه أكد على أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر يونيو لم يكن لها تأثير رئيسي على القرار. ولا ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار "بفارغ الصبر" لكل منشور جديد أو الاعتماد على مؤشر واحد.
- كل الخيارات مطروحة على الطاولة: عدم التحرك اليوم هو "بداية القصة، وليس النهاية". وإذا ظل التضخم عند مستوى مرتفع، فإن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا حقيقيا.
- عدم تجاهل الصدمات: لا ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي التظاهر بأن الصدمات الاقتصادية (على سبيل المثال، في أسواق الطاقة أو الأسواق الجيوسياسية) لا أهمية لها. ويحقق البنك فيما إذا كانت آثارها تنتشر على نطاق أوسع عبر الاقتصاد.
- المسافة من السوق: يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي منح الأسواق مساحة لتقييم الوضع بمفردها ولا ينوي تعطيل إشارات السوق بشكل مصطنع (على سبيل المثال، ارتفاع عوائد السندات).
كيف تقرأ موقف ورش المراوغ؟
"التجنب" المتقن وعدم التصريحات
كانت جلسة الأسئلة والأجوبة التي أجراها وارش مثالاً نموذجيًا لمحافظ البنك المركزي الذي يتحدث كثيرًا ولكنه لا يعلن عن أي شيء محدد على الإطلاق. لقد تجنب الإجابات الواضحة على الأسئلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة (خاصة في سياق شهر سبتمبر)، وواصل بناء سرد مفاده أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقدم ولن يقدم أي وعود للمستقبل.
إدارة التوقعات دون اتخاذ القرارات
استخدم ورش تكتيك "المسارين". فمن ناحية، يعمل على تهدئة السوق من خلال الإشارة إلى بيانات مشجعة بشأن التضخم والمرونة الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، فهو يبقي على التهديد باحتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت صدمات التضخم.
ويسمح له هذا الهيكل بالحفاظ على موقف متشدد في السوق (وهو ما يؤدي في حد ذاته إلى تهدئة الاقتصاد من خلال زيادة العائدات) دون الحاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة فعليا.
تطبيع الانقسامات داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي
كان الهدف من تقديم الأصوات الثلاثة المعارضة على أنها "معركة عائلية" صحية هو إظهار قوة الرئيس الجديد وانفتاحه، وليس انقسام اللجنة أو ضعفها. وبهذه الطريقة يقترح ورش: نحن نختلف في الآراء ولكننا نتحكم في الوضع.
وتشير كلمات وارش المراوغة إلى أنه غير مستعد لرفع أسعار الفائدة، وأنه سوف يحاول تفادي توقعات السوق القوية قدر استطاعته، بينما يظهر في الوقت نفسه موقفاً لمكافحة التضخم. ويؤدي هذا إلى ضعف واضح لليورو مقابل الدولار الأميركي، والذي يرتفع إلى 1.1450 وهو عند أعلى مستوياته منذ 16 يوليو.
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