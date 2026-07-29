مخطط اليوم: انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مع التضخم! هل يطوي الصقر الأكبر جناحيه؟

يتراجع الدولار الأسترالي اليوم مقابل جميع عملات مجموعة العشرة، وذلك استجابةً لبيانات التضخم في أستراليا التي جاءت أقل من المتوقع (AUD/USD، AUD/NZD: -0.3%). وقد جاءت كل من القراءة الأخيرة لشهر يونيو والتقرير الكامل للربع الثاني دون مستوى 4%، مما منح بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أولى ثمار أشهر من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

التحليل الفني: زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (يوم واحد)

يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مستويات رئيسية وسط ضغوط بيع متزايدة. ويُعدّ الحفاظ على مستويات تصحيح فيبوناتشي 50.0% و61.8% أمرًا بالغ الأهمية لمنع انخفاض أكبر نحو منطقة 0.6900. وسيشير التحرك دون منطقة الحماية الصفراء (0.68800–0.69000) إلى عودة حاسمة للاتجاه الهبوطي، والذي قد يتفاقم بفعل المزيد من انخفاض التضخم في أستراليا. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) قريبًا من مستوى 50 المحايد، مما يفسح المجال لمزيد من الضغط الهبوطي.

يبقى الأمل الوحيد للمستثمرين المتفائلين هو إشارة تيسيرية قوية من الاحتياطي الفيدرالي وعودة السوق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (اللون الأرجواني الداكن). مع ذلك، يبدو هذا السيناريو مستبعدًا نظرًا لقوة سوق العمل الأمريكي (استقرار معدل البطالة، وانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى مستويات قياسية)، وارتفاع مؤشرات مديري المشتريات، وموقف وارش الحازم بشأن التضخم الذي يتجاوز الهدف المحدد.

المصدر: xStation5

ما الذي يدفع انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟

انخفاض التضخم إلى ما دون 4%: انخفض معدل التضخم السنوي في أستراليا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، إلى 3.8% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، مقارنةً بـ 4.0% في مايو/أيار، مسجلاً انخفاضًا قدره 0.1% على أساس شهري. وفي الربع الثاني، تباطأ التضخم إلى 0.6% على أساس ربع سنوي (4.0% على أساس سنوي) مقارنةً بـ 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول. والأهم بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي، بلغ متوسط ​​التضخم المعدل 3.6% على أساس سنوي (0.8% على أساس ربع سنوي)، وهو أقل من توقعات البنك المركزي (3.8%).

انخفاض أسعار الوقود ينقذ القراءة: كان العامل الرئيسي المثبط هو انخفاض أسعار الوقود بنسبة 11% تقريبًا في يونيو/حزيران، مما انعكس على انخفاض التضخم في قطاعي النقل والسلع. من جهة أخرى، كان لقطاع الإسكان تأثير كبير (+6.8% على أساس سنوي)، حيث قفزت تكاليف بناء المنازل الجديدة بنسبة 5.8% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع تكاليف المواد والعمالة. علاوة على ذلك، تسارع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.0% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار المحلية في الاقتصاد.

السوق تُبدد توقعات رفع أسعار الفائدة: انخفضت احتمالية رفع أسعار الفائدة في أستراليا خلال شهر أغسطس، وفقًا لتوقعات سوق المقايضات، إلى الصفر. في الواقع، تراجعت التوقعات على جميع الآفاق الزمنية. وتُعد أسعار الفائدة في أستراليا حاليًا الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشر (4.35%). وكان آخر رفع لأسعار الفائدة في مايو، بينما حملت الأشهر اللاحقة إشارات تيسيرية من محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أشار إلى أن مستوى أسعار الفائدة الحالي مناسب للتريث.

لم يعد السوق يتوقع رفعًا كاملًا لأسعار الفائدة في أستراليا حتى مارس 2027. أشارت أسعار الأسبوع الماضي إلى تحرك شبه مؤكد في فبراير (الخط الأزرق)، بينما نقترب حاليًا من منحنى الأسعار المستقر الذي شهدناه قبل شهر، والذي كان يشير إلى توقف مؤقت مصحوبًا بآمال آنذاك بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. المصدر: أبحاث XTB.