حصاد الأسواق: انخفاضات في الأسواق الآسيوية على خلفية أرباح شركة إس كيه هاينكس والهجمات الإيرانية! الدولار يستقر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (29 يوليو 2026)

📉 الأسهم والمؤشرات الأمريكية والأوروبية
- لا تزال العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت تحت ضغط من التوترات في الشرق الأوسط ونتائج المورد الرئيسي لشركة Nvidia، SK Hynix، التي فشلت في التغلب على توقعات المستثمرين.
- العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) هي الأكثر خسارة (-0.5٪)، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) وراسل 2000 (US2000) بنحو 0.15٪، في حين يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30) بشكل ثابت، مدعومة بالتركيز الشديد للأسهم "القيمة" التقليدية.
- ويتحرك مؤشر EU50 الأوروبي أيضًا باللون الأحمر (-0.3%).
🌏جلسة آسيوية
- عانت الأسواق الآسيوية من عمليات بيع حادة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، والقلق بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.
- في أسوأ نقطة، انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 11%، في حين انخفض المؤشر القياسي في تايوان بنسبة 4% تقريبًا. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 (JP225) بنسبة 1.6%. لا يزال مؤشر HSCEI الصيني في المنطقة الإيجابية قليلاً (CHN.cash: +0.8%).
- قاد عمالقة التكنولوجيا الانخفاضات: انخفض سهم SK Hynix بأكثر من 9% على الرغم من الإيرادات القياسية، وانخفض سهم Samsung بنسبة 5-8%، وانخفض سهم TSMC بأكثر من 2%.
- إس كيه هاينكس: ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 557% إلى 60.5 تريليون وون في الربع الأخير، لكن الأرباح التشغيلية والإيرادات كانت أقل من التوقعات. عززت النتائج من مورد الذاكرة الرئيسي لشركة Nvidia المخاوف من تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي والزخم القوي لأشباه الموصلات، مما أدى إلى عمليات بيع حادة في التداول بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة (-6٪).
🏦 الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية
- التصعيد في الشرق الأوسط: صرحت إيران بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع عمان، فإنها ستواصل موقفها الحالي بشأن مضيق هرمز. علاوة على ذلك، أطلقت إيران صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن قواتها اعترضت خمسة صواريخ قادمة من إيران.
- التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي: انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أسرع من المتوقع، حيث انخفض من 4.0% في مايو إلى 3.8% على أساس سنوي في يونيو. كما انخفض المعدل ربع السنوي للربع الثاني (من 4.1% إلى 3.9%، التوقعات: 4.1%). وجاء المقياس المتوسط بنسبة 3.6% (التوقعات: 3.7%، السابقة: 3.5%). وعلى الرغم من أن تكاليف الإسكان استمرت في الارتفاع بسرعة (+6.8%)، إلا أن تضخم النقل تباطأ بشكل حاد. بشكل عام، تعمل البيانات على تهدئة التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماع أغسطس المقبل. يتراجع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل جميع عملات مجموعة العشرة.
💱 العملات الأجنبية والسلع والعملات المشفرة
- الصرف الأجنبي (FX): يتأرجح مؤشر الدولار الأمريكي قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (USDIDX: -0.1%). يعتبر الدولار الأسترالي أضعف عملات مجموعة العشرة اليوم بعد أن جاء التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أضعف من المتوقع (AUDUSD: -0.25%، AUDNZD: -0.3%). يتم تحقيق مكاسب واسعة النطاق من قبل الدولار النيوزيلندي (NZDUSD: -0.3٪) والين الياباني (USDJPY: -0.2٪)، وكلاهما مدعوم بضغط متشدد نسبيًا على البنوك المركزية المحلية. ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.05٪ ليصل إلى 1.1399.
- تقرير النفط الخام ومعهد النفط الأمريكي: انتعشت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% لتصل إلى حوالي 84-85 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير الوقود الأسبوعي لمعهد API زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية (+3.3 مليون برميل مقابل انخفاض متوقع قدره -1.35 مليون) والبنزين (+0.92 مليون مقابل -1.2 مليون)، مما يشير إلى طلب أضعف من المتوقع.
المعادن الثمينة:
- تتباطأ تقلبات الذهب جنبًا إلى جنب مع الدولار قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (يتم تداوله حاليًا بشكل مستقر بالقرب من 4,030 دولارًا للأونصة)، بينما تكتسب الفضة 1.3% لتصل إلى 57.90 دولارًا للأونصة.
العملات المشفرة:
- استقرت عملة البيتكوين بالمثل (استقرت بالقرب من 64,000 دولار أمريكي)، في حين انخفض سعر إيثريوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,914 دولار أمريكي.
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ملخص اليوم: الأسواق تحدّ من التراجع في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي
يستمر انخفاض أسعار أشباه الموصلات 📉
إفتتاح الأسواق الامريكية: انخفاض حاد في الأسعار وانتعاش قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)