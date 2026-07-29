حصاد الأسواق: انخفاضات في الأسواق الآسيوية على خلفية أرباح شركة إس كيه هاينكس والهجمات الإيرانية! الدولار يستقر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (29 يوليو 2026)

إس كيه هاينكس: ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 557% إلى 60.5 تريليون وون في الربع الأخير، لكن الأرباح التشغيلية والإيرادات كانت أقل من التوقعات. عززت النتائج من مورد الذاكرة الرئيسي لشركة

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