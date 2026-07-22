حصاد الأسواق: هل عادت شركات الذكاء الاصطناعي والذهب إلى الواجهة؟ (22.07.2026)

شهدت أسواق الولايات المتحدة وأوروبا مكاسب ملحوظة يوم الثلاثاء. فقد ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3%، ومؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 0.9%. وجاء هذا الارتفاع وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار خام برنت لتتجاوز مستوى 92 دولارًا للبرميل.

📈 الأسهم

يبدو أن شركات قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا تعود إلى الواجهة، بعد أن كانت المحرك الرئيسي وراء ارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية يوم أمس. ومن بين أبرز الرابحين يوم الثلاثاء: نيبيوس، وسانديسك، ومايكرون، وتيراداين، وسيغيت، حيث حققت جميعها مكاسب تجاوزت 10%.

الشكل 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (21/07/2026)

المصدر: XTB Research, 22.07.2026

لم تكن المكاسب الكبيرة التي حققها مؤشر كوسبي الكوري اليوم، والذي ارتفع بنسبة 2%، مفاجئة، مدعومةً بالأداء القوي لأسهم سامسونج (+2.8%) وإس كيه هاينكس (+2.4%).

يبدو الوضع أسوأ في أسواق آسيوية أخرى، لا سيما مؤشر هانغ سينغ الصيني (-1%)، حيث شهدنا خسائر لشركات عملاقة مثل: تينسنت (-6.2%)، وجيلي (-4%)، وشاومي (-3.5%).

كما يُظهر مؤشر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا طفيفًا (-0.2%)، وينصبّ التركيز ليس فقط على القضايا الجيوسياسية التي تُؤثر على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بل أيضًا على نتائج الشركات العملاقة. وننتظر اليوم التقارير الفصلية لشركات من بينها تسلا، وجوجل، وإيه تي آند تي، وآي بي إم، وسيرفيس ناو.

🌍 الجغرافيا السياسية

منذ بداية الأسبوع، واصلت القوات الأمريكية هجماتها الليلية على الأراضي الإيرانية، وهذه هي الليلة الحادية عشرة على التوالي من القصف. وتشمل الأهداف مراكز القيادة الإيرانية، وقواعد الصواريخ، وحظائر الطائرات، ومستودعات الطائرات المسيّرة. وقد أثرت هذه الضربات على العديد من المدن، بما في ذلك بوشهر، وتبريز، وبندر عباس. ولا تقف السلطات الإيرانية مكتوفة الأيدي، بل تردّ بهجمات على أهداف في الكويت، والأردن، وسوريا، والبحرين.

وقد تصاعد التوتر بشكل حاد بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل، نتيجة الهجمات الإيرانية في الأردن والعراق نهاية الأسبوع الماضي. وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حازم، وهدّد بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل المدنيين والبنية التحتية للطاقة إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق.

وكان من المفترض أن يقدم الوسطاء (قطر، ومصر، وباكستان) للطرفين أمس مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، وهو ما كان سيمثل، بشكل أو بآخر، عودة إلى الوضع الذي كان سائدًا بعد توقيع مذكرة التفاهم التي مدتها ستون يومًا. على الرغم من استمرار تبادل الضربات، أبدت كل من السلطات في طهران وإدارة الرئيس ترامب استعدادهما للعودة إلى المفاوضات.

سلع الطاقة

يؤدي استمرار القصف وعدم وجود مؤشرات واضحة تدل على توصل الطرفين إلى اتفاق إلى مزيد من الارتفاع في أسعار سلع الطاقة الرئيسية.

يبلغ سعر برميل خام برنت حاليًا حوالي 92 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط 85 دولارًا، أي بزيادة قدرها 8% و6% على التوالي، مقارنةً بالمستويات المسجلة قبل أسبوع. كما يشهد الغاز في بورصة TTF الهولندية ارتفاعًا في الأسعار، ليصل إلى 60 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة (+11% خلال الأسبوع).

🧈 المعادن النفيسة

على الرغم من غياب بيانات اقتصادية كلية من الدرجة الأولى واجتماعات أكبر البنوك المركزية، فإن عوائد السندات لأجل 10 سنوات تتجه نحو الارتفاع في العديد من الاقتصادات المتقدمة (بما في ذلك ألمانيا واليابان). في الوقت نفسه، ترتفع أسعار المعادن النفيسة، مما يمثل بديلاً مباشراً للسندات بالنسبة لبعض المستثمرين.

في رأينا، يشير هذا الارتفاع إلى نوع من النفور من المخاطرة بين المستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة وعودة المخاوف بشأن وضع سوق الطاقة (مع إظهار الدور المهم الذي لعبه عودة التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي في مكاسب سوق الأسهم أمس).

يبلغ سعر أونصة الذهب حوالي 4135 دولارًا (+1.4%)، و59.8 دولارًا للفضة (+1.7%).

📈 البيانات الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية

المجر

ركزنا اهتمامنا أمس، وهو أمر قد لا يكون واضحًا للوهلة الأولى، على المجر. نفّذ البنك الوطني المجري ( MNB ) خفضًا ثانيًا لسعر الفائدة منذ اندلاع الحرب في إيران. ويأتي هذا الخفض نتيجةً لانخفاض التضخم (1.7%) عن هدف البنك (3% ± 1 نقطة مئوية). ورغم هذه التخفيضات، لا يزال سعر الفائدة المرجعي في المجر أعلى بنقطتين مئويتين من نظيره في بولندا. وبالتالي، هناك مجال واسع لمزيد من التيسير النقدي. وإذا لم يُعيق ارتفاع الأجور، الذي لا يزال قويًا نسبيًا (7% بالقيمة الحقيقية، أي بعد احتساب التضخم)، استمرار التخفيضات في الاجتماعات القادمة.

المملكة المتحدة

اليوم، تحوّل التركيز نحو الجزر البريطانية، حيث تلقينا بيانات التضخم لشهر يونيو. وقد انخفض المؤشر الرئيسي بأكثر من المتوقع (إلى 2.6%)، وهو ما يُعزى، بطبيعة الحال، إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين. مع ذلك، قد يكون عدم تغير معدل التضخم الأساسي، الذي ظل عند 2.6%، والانخفاض الطفيف في تضخم قطاع الخدمات (3.6%)، والذي لا يزال العامل الرئيسي الذي يُقلق بنك إنجلترا، أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين. وبالنظر إلى تقييمات السوق، يتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين في المملكة المتحدة قبل نهاية العام. وقد يحدث الأول في وقت مبكر من شهر سبتمبر. ومن الصعب توقع أي ارتفاع في سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم (30 يوليو).

💱 العملات

في ظل تصاعد التوترات العالمية وعودة أسعار خام برنت إلى مستويات أعلى بكثير من 90 دولارًا للبرميل، يشهد الدولار وعملات السلع الأساسية ارتفاعًا. وعلى رأس هذه العملات، نجد الكرونة النرويجية والدولار الأسترالي.

أما الين، فرغم أنه في منتصف الترتيب، بعد أن انخفض بنحو 0.4% مقابل الدولار منذ بداية الأسبوع، فقد سجل أمس أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عامًا عند مستوى 163.2.

على المدى البعيد، يُعزى هذا، بطبيعة الحال، إلى حد كبير إلى عودة استراتيجية المضاربة على فروق أسعار الفائدة إلى الواجهة، وهي استراتيجية تقوم على اقتراض عملة (الين الياباني في هذه الحالة) بأسعار فائدة شبه معدومة، ثم استبدالها فورًا بعملة أخرى (الدولار الأمريكي مثلاً) بهدف الاستثمار في سوق يوفر عوائد أعلى.

الشكل 2: أسعار الفائدة في الولايات المتحدة (الحد الأعلى) واليابان + زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (1987-2026)

المصدر: Bloomberg, 21.07.2026

في الأيام الأخيرة، كان العامل المهيمن وراء هذا التراجع هو تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار سلع الطاقة.

يُستورد ما يقارب 90% من احتياجات اليابان من الطاقة، وفي الظروف الاعتيادية، تُعدّ دول الشرق الأوسط مورديها الرئيسيين.

الشكل 3: ميزان تجارة الطاقة في اليابان (1998-2026)

المصدر: IEA, 21.07.2026

قد يؤدي استمرار عدم خفض حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على المدى الطويل إلى زيادة ملحوظة في الضغوط التضخمية، فضلاً عن مشاكل في ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية للطاقة.

العملات الرقمية

يشهد سوق العملات الرقمية تراجعاً في المعنويات، وإن كان حجم الانخفاضات محدوداً حالياً.