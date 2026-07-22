التقويم الاقتصادي: موعد إعلان أرباح شركتي تسلا وجوجل

ارتفع مؤشر

ZEW

لثقة المستثمرين في ألمانيا بمقدار 15.8 نقطة في يوليو، مسجلاً تحسناً ملحوظاً في المنطقة الإيجابية، ومُشيراً إلى مزيد من التحسن في توقعات الاقتصاد الألماني. كما تحسن تقييم الوضع الاقتصادي الراهن، وإن كان بدرجة أقل. فقد ارتفع المؤشر بمقدار 3.4 نقطة ليصل إلى -77.6 نقطة، مما يعني أن الأوضاع الحالية لا تزال تُقيّم بشكل سلبي للغاية. وأشار رئيس

ZEW

، أخيم وامباخ، إلى أن الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، وأن التحسن يشمل قطاعات التصدير والطلب المحلي على حد سواء. ولا يزال قطاع السيارات من بين أسوأ القطاعات أداءً في الاقتصاد.