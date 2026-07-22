التقويم الاقتصادي: موعد إعلان أرباح شركتي تسلا وجوجل

موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية على أشده. وقد نشرت شركة جنرال موتورز أمس بيانات جيدة بشكل مفاجئ.
- بلغت إيرادات الشركة 48 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بـ 47 مليار دولار، وارتفع ربح السهم إلى 3.57 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 3.2 دولار أمريكي.
- علاوة على ذلك، رفعت الشركة توقعاتها لنهاية السنة المالية لمؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية بنسبة قليلة.
واليوم، حان دور الشركات الكبرى. فالتقارير الفصلية المنتظرة لشركتي تسلا وجوجل على الأبواب.
أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فلا يبدو اليوم بنفس القدر من الحماس. فقد صدرت أهم بيانات اليوم. ورغم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة جاء أقل من المتوقع، إلا أنه لم يدفع المستثمرين إلى التراجع عن رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
🌏 أهم منشورات الاقتصاد الكلي
الثلاثاء
ألمانيا
- ارتفع مؤشر ZEW لثقة المستثمرين في ألمانيا بمقدار 15.8 نقطة في يوليو، مسجلاً تحسناً ملحوظاً في المنطقة الإيجابية، ومُشيراً إلى مزيد من التحسن في توقعات الاقتصاد الألماني. كما تحسن تقييم الوضع الاقتصادي الراهن، وإن كان بدرجة أقل. فقد ارتفع المؤشر بمقدار 3.4 نقطة ليصل إلى -77.6 نقطة، مما يعني أن الأوضاع الحالية لا تزال تُقيّم بشكل سلبي للغاية. وأشار رئيس ZEW، أخيم وامباخ، إلى أن الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، وأن التحسن يشمل قطاعات التصدير والطلب المحلي على حد سواء. ولا يزال قطاع السيارات من بين أسوأ القطاعات أداءً في الاقتصاد.
المجر
- مع ذلك، انصبّ اهتمامنا أمس على المجر، وهو أمر قد لا يكون واضحاً للوهلة الأولى. فقد خفض البنك الوطني المجري سعر الفائدة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في إيران. ويأتي هذا الخفض نتيجة لانخفاض التضخم (1.7%) عن هدف البنك (3% ± 1 نقطة مئوية). وعلى الرغم من هذه التخفيضات، لا يزال سعر الفائدة المرجعي في المجر أعلى بنقطتين مئويتين من نظيره في بولندا. وبالتالي، هناك مجال واسع لمزيد من التيسير النقدي. إذا لم يُشكّل ارتفاع الأجور، الذي لا يزال ديناميكيًا نسبيًا (7% بالقيمة الحقيقية، أي بعد احتساب التضخم)، عائقًا، فنتوقع استمرار خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.
الأربعاء
المملكة المتحدة
- تتصدر الجزر البريطانية المشهد اليوم، حيث وردت إلينا بيانات التضخم لشهر يونيو. انخفض المؤشر الرئيسي للتضخم بأكثر من المتوقع (إلى 2.6%)، وهو ما يُعزى، بطبيعة الحال، إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين. مع ذلك، قد يكون عدم تغير المؤشر الأساسي، الذي ظل عند 2.6%، والانخفاض الطفيف جدًا في تضخم الخدمات (3.6%)، الذي لا يزال العامل الرئيسي الذي يُقلق بنك إنجلترا، أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين. وبالنظر إلى تقييمات السوق، لا يزال المستثمرون يتوقعون رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. قد يحدث الرفع الأول في وقت مبكر من شهر سبتمبر. من الصعب توقع رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم (30 يوليو).
📆 التقويم الاقتصادي الكلي
الأربعاء
- بولندا: مبيعات التجزئة (يونيو)
الوقت: 8:30 صباحًا
السابق: 3%
التوقعات: 5.3%
- بولندا: ثقة المستهلك (يونيو)
الوقت: 8:30 صباحًا
السابق: -9.9%
التوقعات: -10.2%
- جنوب أفريقيا: معدل التضخم (يونيو)
الوقت: 9:00 صباحًا
السابق: 4.5%
التوقعات: 4.7%
- مخزونات النفط الخام لوزارة الطاقة الأمريكية
الوقت: 3:30 مساءً
السابق: -1692 ألفًا
التوقعات: -1950 ألفًا
الخميس
- أستراليا: معدل البطالة (يونيو)
الوقت: 2:30 صباحًا
السابق: 4.4%
التوقعات: 4.4%
- بولندا: معدل البطالة (يونيو)
الوقت: 8:30 صباحًا
السابق: 5.9%
التوقعات: 5.8%
🗂️ نشر نتائج الشركات
- AT&T ($T.US) – قبل افتتاح السوق (BMO)
- Philip Morris ($PM.US) – قبل افتتاح السوق (BMO)
- GE Vernova ($GEV.US) – قبل افتتاح السوق (BMO)
- Tesla ($TSLA.US) – بعد إغلاق السوق (AMC)
- Alphabet ($GOOGL.US) – بعد إغلاق السوق (AMC)
- IBM ($IBM.US) – بعد إغلاق السوق (AMC)
- ServiceNow ($NOW.US) – بعد إغلاق السوق (AMC)
- Southwest Airlines ($LUV.US) – بعد إغلاق السوق (AMC)
3 أسواق تستحق المتابعة
- US500: لا شك أننا نشهد اليوم الأكثر توترًا هذا الأسبوع فيما يتعلق بنشر نتائج أكبر الشركات الأمريكية. سينصبّ اهتمام السوق بطبيعة الحال على هذه الشركات العملاقة: تسلا، وجوجل، وAT&T، وIBM. قد تؤثر أسعار أسهمها بشكل كبير على المؤشرات التي تتواجد فيها وعلى توجهات السوق بشكل عام.
- النفط: تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل جراء هجمات إيرانية في الأردن والعراق نهاية الأسبوع الماضي. وشهدت البلاد 11 ليلة متتالية من القصف. وكان من المفترض أن يقدم الوسطاء (قطر ومصر وباكستان) مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام للطرفين أمس، مما يمنح بصيص أمل في العودة إلى الوضع الطبيعي بعد توقيع مذكرة التفاهم التي مدتها 60 يومًا. وقد أبدت كل من السلطات في طهران وإدارة الرئيس ترامب استعدادهما للعودة إلى المفاوضات.
- USDJPY: بلغ الزوج أعلى مستوى له منذ نحو 40 عامًا أمس، متجاوزًا حاجز 163 للمرة الأولى منذ عام 1986. وعلى المدى الطويل، يُعزى هذا بشكل أساسي إلى عودة استراتيجية المضاربة على فروق أسعار الفائدة إلى الواجهة. إلا أن العامل المهيمن في الأيام الأخيرة هو تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار سلع الطاقة. يأتي ما يقرب من 90% من الطلب على الطاقة في اليابان من الواردات، وفي الظروف العادية، فإن مورديها الرئيسيين هم دول الشرق الأوسط.
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