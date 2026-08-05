عاجل: قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال قوياً، وضغوط التضخم تتزايد

مؤشر ISM للخدمات - الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر ISM للخدمات: 54.1 (التوقعات: 54.5، القيمة السابقة: 54.5)

مؤشر النشاط التجاري: 59.1 (القيمة السابقة: 55.4)

مؤشر التوظيف ( ISM للخدمات): 47.4 (القيمة السابقة: 51.2)

مؤشر أسعار الخدمات ( ISM للخدمات): 70.3 (القيمة السابقة: 67.7)

ما أهمية هذه البيانات؟

يُعدّ مؤشر ISM للخدمات أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة لتقييم وضع قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، والذي يُمثّل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأمريكي. يستند التقرير إلى استطلاعات رأي أُجريت بين مديري المشتريات، ويُبيّن ما إذا كانت الشركات تشهد تحسّنًا أم تدهورًا في ظروف التشغيل.

يُعتبر مؤشرا التوظيف وأسعار الخدمات من أهمّ مكونات التقرير. يُقدّم مؤشر التوظيف نظرةً معمّقةً على أوضاع سوق العمل، ويُمكن أن يُوفّر مؤشرات إضافية قبل صدور تقارير التوظيف الرسمية. في الوقت نفسه، يقيس مؤشر أسعار الخدمات ضغوط التكاليف في قطاع الخدمات، ويُعدّ مؤشرًا هامًا لتوقعات التضخم المستقبلية.

قد يكون لتقرير معهد إدارة التوريد (ISM) للخدمات تأثير كبير على الأسواق المالية. فقراءة أقوى من المتوقع، لا سيما مع ضغوط الأسعار المرتفعة، قد تدعم الدولار الأمريكي وترفع عوائد السندات، إذ قد يتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. في المقابل، قد تُؤثر البيانات الأضعف سلبًا على الدولار، وتدعم أسواق الأسهم، وتزيد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

المصدر: xStation5