ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%، متجاوزًا أعلى مستوى له في شهر 🔼 ضعف الدولار والنفط يدعمان المعادن النفيسة

شهدت أسعار الذهب انتعاشًا قويًا، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل يوليو، مدفوعةً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب على المعدن النفيس. ويركز المستثمرون بشكل متزايد على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي لا تزال تؤثر على توقعات التضخم ومعنويات السوق بشكل عام. في هذه المرحلة، يتأثر الذهب بشكل أساسي بتغيرات أسعار الفائدة الحقيقية وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بينما تلعب الأحداث الجيوسياسية دورًا ثانويًا. بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، خفّضت الأسواق بعض توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة هذا العام، في حين قدمت مؤشرات التهدئة الدبلوماسية التدريجية بين الولايات المتحدة وإيران دعمًا إضافيًا قصير الأجل للذهب.

يدعم ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الذهب مجددًا.

كان العامل الرئيسي وراء الارتفاع الأخير هو ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. تاريخيًا، كان هذا المناخ داعمًا للغاية للذهب، إذ أن انخفاض العوائد يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر فوائد، بينما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

كما جاء دعم إضافي من التفاؤل المتزايد بشأن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقد ساهمت التوقعات بانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في تخفيف المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية الناجمة عن أسواق الطاقة. ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة لارتفاع أسعار الذهب.

من منظور الاقتصاد الكلي، لم يعد المستثمرون يركزون فقط على التطورات الجيوسياسية بحد ذاتها، بل على كيفية تأثيرها على التضخم، وتوقعات السياسة النقدية، وتقييم الدين الحكومي الأمريكي. وقد ظلت هذه العوامل الثلاثة هي المحركات الرئيسية لأسعار الذهب لأشهر، ولا تزال تحدد اتجاه السوق.

لا تزال بيانات سوق العمل الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المحفزات الرئيسية.

سيأتي الاختبار الرئيسي التالي للذهب من بيانات سوق العمل الأمريكية، ولا سيما تقرير ADP للتوظيف، والأهم من ذلك، بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادرة يوم الجمعة. أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل قد تُقلل من توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم الذهب عادةً خلال أي انخفاض آخر في عوائد سندات الخزانة.

في الوقت نفسه، لا يزال العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. في ظل هذا السيناريو، قد ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية مجددًا، مما يحد من إمكانية ارتفاع الذهب، وقد يؤدي إلى تصحيح سعري دون المستويات النفسية الرئيسية التي يراقبها المستثمرون حاليًا.

وتُظهر المعادن النفيسة الأخرى أيضًا قوة متجددة. فالفضة تواصل زخمها الصعودي القوي، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم إلى أعلى مستوياتهما منذ يونيو، مما يشير إلى أن تحسن المعنويات لا يقتصر على الذهب وحده. يبدو أن المستثمرين يعيدون بناء استثماراتهم في الأصول الملموسة كجزء من تنويع محافظهم الاستثمارية وسط حالة عدم اليقين النقدي والجيوسياسي المستمرة.

مخطط الذهب (إطار زمني يومي واحد)

يقترب سعر الذهب من اختبار متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي) قرب 4230 دولارًا للأونصة. سيشير التحرك المستدام فوق هذا المستوى إلى تحسن في الزخم قصير الأجل، وسيمثل أول اختراق فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا منذ مارس. خلال فصل الربيع، شكّل هذا المتوسط ​​المتحرك سقفًا لمحاولات التعافي السابقة، مما يجعله مستوى مقاومة فنية هامًا. أما على الجانب السلبي، فتبقى منطقة 4000-4050 دولارًا للأونصة منطقة الدعم الرئيسية، حيث عاد المشترون بقوة إلى السوق في الأشهر الأخيرة.

المصدر: xStation5