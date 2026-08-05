الذهب يختبر 4200 دولار أمريكي 🟡

ارتفع سعر الذهب (+2.9%) والفضة (+4.45%) للجلسة الثالثة على التوالي، على الرغم من توقف انخفاض الدولار. ويساهم انحسار الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب بيئة استثمارية إيجابية في سوق الأسهم، في تعزيز الطلب المضاربي، بينما تُشكل مخاوف الديون في الاقتصادات الرئيسية حججاً قوية لشراء المعادن النفيسة.

أسعار العقود الآجلة للمعادن الثمينة اليوم. المصدر: xStation5

التحليل الفني: الذهب (D1)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب اليوم بشكل ملحوظ فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لعشرة وثلاثين يومًا (EMA10 باللون الأصفر؛ EMA30 باللون البنفسجي الفاتح)، مختبرةً مستوى المقاومة عند الحد العلوي لمنطقة التجميع الأخيرة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الهابطة الأخيرة (أبريل - يوليو). مع ذلك، لا يزال العقد يتداول دون المستوى النفسي البالغ 4200 دولار للأونصة (الذي تم اختباره مرة واحدة في أوائل يوليو). يشير الإغلاق فوق هذا المستوى إلى احتمالات واقعية للانتقال من اتجاه جانبي إلى اتجاه صاعد، مع إمكانية اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (EMA100) (باللون البنفسجي الداكن) إذا استمر التفاؤل في فئات الأصول الأخرى ذات المخاطر العالية وثبت تصحيح الدولار (مؤشر الدولار الأمريكي المقلوب باللون الأزرق).

المصدر: xStation5

لماذا تشهد المعادن النفيسة انتعاشًا؟

يعود مسعى ترسيخ اتجاه صعودي في أسعار الذهب والفضة إلى مزيج من ضعف الدولار، وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع الطلب المؤسسي والمضاربي (كما يتضح من ارتفاع حجم التداول الأسبوع الماضي في الرسم البياني 1).

الرسم البياني 1: حجم التداول على عقود الذهب الآجلة

المصدر: مجموعة بورصة شيكاغو التجارية

أهم العوامل الداعمة للارتفاع:

انحسار التوترات الجيوسياسية وتغير توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي: تساهم الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز في تخفيف المخاوف من التضخم وخفض توقعات السوق برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى مرة واحدة فقط بحلول نهاية العام. كما أن انخفاض عوائد السندات وتراجع الميل نحو تشديد السياسة النقدية على المدى القصير يدعمان المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد.

تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية والطلب الآسيوي: يوفر انتعاش المعنويات في الأسواق الآسيوية دعماً قوياً للمعادن النفيسة. فقد سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الصينية 14 يوماً متتالياً من تدفقات رؤوس الأموال، منهيةً بذلك سلسلة طويلة من التدفقات الخارجة. كما شكل عودة بنك كوريا إلى شراء الذهب دفعة إيجابية إضافية.

الزخم الفني وتغطية المراكز المكشوفة: أدت مستويات الأسعار الحالية إلى موجة من تغطية المراكز المكشوفة بعد أشهر من الانخفاضات الناجمة عن الحرب. في يوليو، انتعش الذهب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر، وحقق مكاسب بنحو 4% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليعود إلى منطقة 4165 دولارًا للأونصة. وشهدت الفضة انتعاشًا مماثلًا.

ما مدى قوة ارتفاع الإقبال على المخاطرة؟

تُظهر البيانات التاريخية في الرسم البياني 2 وجود علاقة عكسية قوية بين المعادن النفيسة الرئيسية والدولار الأمريكي (الذهب والفضة في الصف السفلي؛ البيتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الصف العلوي). ويشير أداء الأسبوع الحالي (النقاط الزرقاء) إلى تزايد التفاؤل بشكل واضح. وقد توقف انخفاض الدولار (يستقر مؤشر الدولار الأمريكي/مؤشر العملات الرقمية الأمريكي USDIDX بالقرب من إغلاق يوم الجمعة)، بينما يتجاوز الذهب والفضة خط اتجاههما.

الرسم البياني 2: مقارنة العوائد الأسبوعية لأصول مختارة مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: أبحاث XTB، بيانات ياهو فاينانس

طغت الحرب في إيران وما رافقها من تدفقات رأسمالية إلى الدولار مؤقتًا على دور المعادن النفيسة كملاذ آمن تقليدي. والآن، يحاول الذهب والفضة بدء اتجاه صعودي جديد مدفوعًا بتزايد الإقبال على المخاطرة (وهو ما يظهر أيضًا في البيتكوين والأسهم).

مع ذلك، فإن تحسن المعنويات والطلب المضاربي ليسا العاملين الأساسيين الوحيدين اللذين يدفعان أسعار المعادن النفيسة إلى الارتفاع. ففي الأسبوع الماضي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، حيث قام المستثمرون ببيع الديون وسط مخاوف من استمرار التضخم وبطء استجابة الاحتياطي الفيدرالي. وتثير مخاوف مماثلة التدخل الأمريكي غير المسبوق في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الياباني (تمتلك اليابان ما يقارب 1.14 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية).

الرسم البياني 3: عوائد السندات لأجل 10 سنوات في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة.

المصدر: XTB Research, Bloomberg and Macrobond data