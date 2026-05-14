عاجل: لم يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تغيراً يذكر بعد صدور بيانات مبيعات متوافقة مع التوقعات من الولايات المتحدة

مبيعات التجزئة 0.5%، توقعات 0.5%

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات 0.7%، توقعات 0.7%

مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة 0.5%، توقعات 0.3%

المطالبات الأولية 211 ألف، توقعات 205 آلاف

المطالبات المستمرة 1782 ألف، توقعات 1780 ألف

تأتي بيانات مبيعات التجزئة بعد شهر قوي. من الجدير بالذكر أن مبيعات التجزئة لا تُعدّل وفقًا للتضخم. لذا، إذا ارتفعت الأسعار، ترتفع مبيعات التجزئة. ونعلم أن الأسعار مرتفعة استنادًا إلى أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

