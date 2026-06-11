عاجل: المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ بما يتماشى مع التوقعات🚨

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، فرفع سعر فائدة تسهيلات الإيداع إلى 2.25%، وسعر فائدة إعادة التمويل إلى 2.40%، وسعر فائدة تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.65%. وأشار البنك المركزي إلى تجدد ضغوط التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ورفع توقعاته للتضخم للفترة 2026-2027. وأكد صناع السياسة على اتباع نهج يعتمد على البيانات، ويُتخذ بناءً على كل اجتماع على حدة، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن مخاطر التضخم وآفاق النمو الاقتصادي.

... في السيناريو الأساسي لتوقعات موظفي النظام الأوروبي الجديد، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم الرئيسي 3.0% في عام 2026، و2.3% في عام 2027، و2.0% في عام 2028. أما بالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع السيناريو الأساسي متوسطًا قدره 2.5% في عامي 2026 و2027، و2.2% في عام 2028. وبالمقارنة مع شهر مارس، قام الموظفون برفع توقعاتهم الأساسية للتضخم في عامي 2026 و2027 نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة، والذي من المتوقع أن يؤثر، إلى حد ما، على تضخم أسعار الغذاء والسلع والخدمات. تتوقع التوقعات الأساسية نموًا اقتصاديًا بمعدل 0.8% في عام 2026، و1.2% في عام 2027، و1.5% في عام 2028. ويمثل هذا تعديلًا نزوليًا لعامي 2026 و2027، ما يعكس تأثيرًا أكبر للحرب على أسواق السلع الأساسية، والدخول الحقيقية، ومستوى الثقة.

وسيعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي على الاعتبارات التي استندت إليها هذه القرارات في مؤتمر صحفي يبدأ الساعة 14:45 بتوقيت وسط أوروبا اليوم.