عاجل: المستهلكون الأمريكيون يخففون مخاوف التضخم، لكن المعنويات لا تزال ضعيفة

مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الأمريكية لشهر مايو: 48.2 (التقدير: 49.5؛ القيمة السابقة: 49.8)

- الوضع الحالي: 47.8 (التقدير: 52.0؛ القيمة السابقة: 52.5)

- التوقعات: 48.5 (التقدير: 48.2؛ القيمة السابقة: 48.1)

- معدل التضخم المتوقع خلال عام: 4.5% (التقدير: 4.8%؛ القيمة المتوقعة: 4.7%)

- معدل التضخم المتوقع خلال 5-10 سنوات: 3.4% (التقدير: 3.5%؛ القيمة المتوقعة: 3.5%)

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر مايو 48.2، متجاوزًا بذلك التقدير المتوقع البالغ 49.5، ومتراجعًا أكثر عن القراءة النهائية لشهر أبريل البالغة 49.8، مما أبقى المؤشر قريبًا من مستوياته المنخفضة تاريخيًا. لكنّ القصة الأهم تكمن وراء العنوان الرئيسي، حيث انخفضت توقعات التضخم على المديين القصير والطويل: تراجعت التوقعات لمدة عام واحد إلى 4.5% من 4.7% (مقابل تقدير 4.8%)، بينما انخفض مؤشر 5-10 سنوات إلى 3.4% من 3.5%. يشير هذا التباين بين الأوضاع الحالية المتدهورة (47.8 مقابل تقدير 52.0 و52.5 سابقًا) وتوقعات التضخم المستقرة نسبيًا إلى أن الأمريكيين باتوا أكثر قلقًا بشأن الوضع الاقتصادي نفسه بدلًا من ارتفاع الأسعار الجامح.

قد يمنح اعتدال توقعات التضخم، لا سيما على المدى الطويل، مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المرونة، إذ لا يزال زعزعة استقرار التوقعات طويلة الأجل أحد أهم شواغل البنك المركزي. باختصار، يبدو أن المستهلكين الأمريكيين أقل قلقًا من التضخم مما قد توحي به الخلفية الاقتصادية الكلية، على الرغم من أن التشاؤم العميق بشأن الأوضاع الحالية يشير إلى أن حالة عدم اليقين وضعف الثقة لا تزالان هما المحركان الرئيسيان.