عاجل: النفط ينتعش إلى 100 دولار مع توقعات مسؤولين خليجيين وأوروبيين بأن تطلب الولايات المتحدة ستة أشهر لإبرام اتفاق مع إيران.

يُقدّر قادة دول الخليج العربية والأوروبية أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق نحو ستة أشهر. ويحثّون الطرفين على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
- لا تزال دول الخليج تعتقد أن إيران تسعى لتطوير قدرات نووية، رغم الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة.
- ووفقًا لمسؤولين إقليميين، يجب أن يمنع أي اتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم ويحظر الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
- ويعارض قادة الخليج بشدة العودة إلى القتال، ويفضلون حلًا دبلوماسيًا بقيادة الولايات المتحدة.
- ويُعدّ إعادة فتح مضيق هرمز لاستئناف تدفق الطاقة مطلبًا عاجلًا.
- وقد حذّر مسؤولون، في أحاديث خاصة، من احتمال نشوب أزمة غذاء عالمية إذا استمر إغلاق الممر المائي لما بعد الشهر المقبل.
- وقد ترتفع أسعار الطاقة أكثر إذا استمر النزاع لما بعد الجدول الزمني المقترح للمفاوضات.
ويشهد النفط انتعاشًا اليوم، ويتجه نحو 100 دولار للبرميل، مما يشير إلى أن الضغوط في سوق الطاقة لا تزال بعيدة عن الانحسار.
