حصاد الأسواق: إيران تردّ بقوة 💥 انخفاض حاد في المؤشرات والمعادن عقب الرد 📉 (28.05.2026)

📉 الأسهم والمؤشرات
- تراجع العقود الآجلة الأمريكية: تشهد العقود الآجلة في وول ستريت تراجعًا حادًا مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن المخاوف من التضخم قبل إعلان أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مما حدّ من التفاؤل الذي ساد مؤخرًا. ويتصدر مؤشر ناسداك قائمة الخاسرين (US100: -1.05%)، يليه مؤشر راسل 2000 (US2000: -0.8%)، ثم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: -0.55%)، وأخيرًا مؤشر داو جونز (US30: -0.3%).
- أوروبا تحذو حذوها: تتجه الأسواق الأوروبية نحو الانخفاض، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 (EU50: -0.95%).
- تراجع الأسواق الآسيوية: أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام، مما أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم الآسيوية. تراجع مؤشر نيكاي الياباني بعد جلسة التداول القياسية التي سجلها أمس (JP225: -1.6%)، بينما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.1%، وهبط مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.1% (AU200.cash: -1%)، وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة تقارب 2% (HK.cash: -2.3%).
🪖 الجغرافيا السياسية
- مواجهات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران: شنّ الحرس الثوري الإيراني ضربة انتقامية على قاعدة جوية أمريكية لم يُفصح عنها في الشرق الأوسط، واصفًا إياها بـ"التحذير الجدي" بعد هجوم أمريكي فجرًا دمّر أربع طائرات مسيرة إيرانية ومحطة تحكم أرضية قرب مطار بندر عباس. في غضون ذلك، أفادت الكويت باعتراض طائرات مسيرة وصواريخ "معادية" مجهولة الهوية.
- عقوبات مضيق هرمز: أضافت وزارة الخزانة الأمريكية سلطة مضيق الخليج العربي الإيرانية المُنشأة حديثًا إلى قائمة عقوباتها. تتهم الولايات المتحدة الهيئة التي يقودها الحرس الثوري الإيراني، والتي تأسست في 5 مايو/أيار لإنفاذ القوانين البحرية، بمحاولة ابتزاز السفن التجارية التي تبحر في الممر الملاحي الحيوي.
🦅 الاقتصاد الكلي وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي
- صدمة ركود تضخمي في آسيا: حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، من أن التضخم المطول في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب الإيرانية، قد تسبب في "صدمة ركود تضخمي" للدول الآسيوية المستوردة للنفط. كما أشار إلى أن الارتفاع الصاروخي في ثروات الأسهم، نتيجة طفرة الذكاء الاصطناعي، يُنذر بارتفاع حاد في أسعار الأسهم الأمريكية قبل الأوان.
- أولويات الاحتياطي الفيدرالي: التضخم: أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أن مكافحة التضخم لا تزال على رأس أولويات البنك المركزي. وأشار إلى مرونة سوق العمل، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة قد يُزعزع توقعات المستهلكين، مما قد يُجبر البنك على اتخاذ إجراءات سياسية أكثر حزمًا.
- ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الأسترالي: ارتفع الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا بنسبة 6.5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014. وقد كان النمو مدفوعًا بزيادة قدرها 18.1% في المعدات والآلات والمصانع - مما يعوض انخفاضًا بنسبة 3.8% في المباني - مما يزيد من المخاوف بشأن التضخم المحلي.
💵 سوق الفوركس
- انتعاش الدولار الأمريكي مع تدفقات الملاذ الآمن: قفز مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX: +0.3%) بقوة إلى أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل، حيث أعادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي إحياء الطلب على الملاذ الآمن.
- أزواج العملات الرئيسية تحت الضغط: أثر تدهور معنويات المخاطرة سلبًا على اليورو (EURUSD: -0.3% إلى 1.159)، والجنيه الإسترليني (GBPUSD: -0.3%)، والفرنك السويسري (USDCHF: -0.3%)، والدولار الأسترالي (AUDUSD: -0.3%)، والدولار النيوزيلندي (NZDUSD: -0.3%). في المقابل، حافظ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على استقراره.
🛢️ السلع
- انتعاش النفط الخام مع تصاعد التوتر: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% استجابةً للهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية الأمريكية، حيث عاد سعر برنت (OIL) إلى 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.45%.
- تراجع حاد في أسعار المعادن النفيسة: واصل الذهب والفضة انخفاضهما الحاد، متأثرين بشدة بارتفاع الدولار الأمريكي. وتراجع سعر الذهب بنسبة 1.55% إلى 4840 دولارًا للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 2.4% إلى 72.80 دولارًا للأونصة.
العملات الرقمية والأصول المشفرة
- تراجع حاد في أسعار العملات المشفرة: واجهت الأصول الرقمية ضغوط بيع شديدة. وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 2.05% إلى 72970 دولارًا، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 2.15% إلى 1977 دولارًا، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر مارس.
- اتهامات التداول بناءً على معلومات داخلية في بولي ماركت: في أخبار قانونية، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال لمهندس البرمجيات في جوجل، ميشيل سبانيولو. وبحسب ما ورد، استخدم سبانيولو، الذي كان يعمل تحت اسم مستعار "ألفاراكون"، بيانات بحث داخلية سرية من جوجل ليحصل على 1.2 مليون دولار أمريكي من رهانات بولي ماركت المزورة على أكثر الاتجاهات بحثًا على جوجل في عام 2025.
