عاجل: تراجع المؤشرات بعد رفض البيت الأبيض الاتفاق مع إيران

خفّف دونالد ترامب من حدة التفاؤل الصباحي في الأسواق بتصريحه عقب اجتماع مجلس الوزراء بأن الولايات المتحدة لن تقبل بـ"اتفاق ضعيف" ولن تقدم تنازلات مبكرة لطهران. وأدى الموقف المتشدد للبيت الأبيض فورًا إلى تراجع المؤشرات الأمريكية من مستوياتها القياسية، على الرغم من استمرار ضغوط انخفاض أسعار النفط الخام العالمية.
- ترامب لا يريد اتفاقًا ضعيفًا: أعلن الرئيس الأمريكي صراحةً أن الصيغة الحالية للاتفاق لا تُرضيه ولن يوقع على اتفاق ضعيف.
- البيت الأبيض يرفض شروط إيران: تعرقل واشنطن حاليًا مطالب طهران، حيث استبعد ترامب رفع العقوبات مقابل تسليم اليورانيوم فقط، وأعلن الإبقاء على السيطرة على مليارات الدولارات المجمدة.
- المؤشرات تتراجع عن مكاسبها: كان هذا الموقف الأمريكي المتشدد هو ما خفّف من حدة التفاؤل الصباحي. أدرك المستثمرون أن الاتفاق لا يزال أمامه طريق طويل، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية من مستوياتها القياسية إلى مستويات قريبة من مستويات الافتتاح.
- لا تزال أسعار النفط منخفضة: على الرغم من تصريحات ترامب المتشددة، فإن أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لم تنتعش، ولا تزال تسجل انخفاضات حادة تتجاوز 3%. ولا يزال السوق يراهن على استمرار المفاوضات المكثفة والمحاولات الجارية لحسم الأمر سريعاً.
