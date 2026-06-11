عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أعلى من المتوقع 🗽 ارتفاع الدولار الأمريكي

مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على أساس سنوي: 6.5% مقابل 6.4% متوقعة (6.0% سابقًا) ← أعلى بقليل من التوقعات، وهو أمر سلبي للأسواق

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي: 4.9% مقابل 5.4% متوقعة (5.2% سابقًا) ← أقل بكثير من التوقعات، وهو أمر إيجابي للأصول عالية المخاطر

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس شهري: 0.4% مقابل 0.5% متوقعة (1.0% سابقًا) ← أقل من التوقعات، وهو مؤشر على انخفاض التضخم

مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري: 1.1% مقابل 0.7% متوقعة (1.4% سابقًا) ← أعلى بكثير من التوقعات، وهو مؤشر على التضخم

طلبات إعانة البطالة الأولية: 229 ألفًا مقابل 220 ألفًا متوقعة (225 ألفًا سابقًا) ← ضعف سوق العمل، وهو مؤشر يميل إلى التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي