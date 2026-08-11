  
١١:٢٤ · ١١ أغسطس ٢٠٢٦

بنك الرياض يطرح صكوك بقيمة 13.59 مليار ريال بعائد 6.5%

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

جمع بنك الرياض 13.59 مليار ريال من إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الأولى، بعائد ثابت يصل إلى 6.5% سنوياً، يتم توزيعه بشكل ربعي كما أوضح البنك في بيان له على منصة “تداول” أن التغطية تجاوزت 2.7 ضعف القيمة المبدئية للإصدار التي كانت 5 مليارات ريال، مما دفع البنك لرفعها إلى 10 مليارات ريال.

الجدير بالذكر أنه تم الاكتتاب في 10 ملايين صك بقيمة 1000 ريال للصك الواحد، وهذه الصكوك دائمة ولكن يمكن استردادها مبكراً بدءاً من السنة الخامسة وفقاً للشروط والأحكام في حين أكد البنك أنه سيتم إعادة تعيين العائد في 13 أغسطس 2031، وبعد ذلك سيعاد تعيين العائد كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة تعيينه، كما هو موضح في الشروط النهائية المتعلقة بالصكوك.

من جانبه سجل بنك الرياض ارتفاعاً في صافي أرباحه للربع الثاني بنحو 2% ليصل إلى 2.65 مليار ريال، مدعوماً بنمو إجمالي دخل العمليات، رغم ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، وذلك بفضل زيادة صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح فهذا الارتفاع قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي المكاسب من بيع استثمارات غير مخصصة للتجارة، وإيرادات العمليات الأخرى، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية.

يعود ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات إلى زيادة استهلاك الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، وصافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات، ومخصص انخفاض خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، بينما قابل ذلك جزئياً انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى وإيجارات المباني.

يذكر أنه تأسس بنك الرياض عام 1957 ويقدم كافة أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 334 فرعاً داخل وخارج السعودية، وتبلغ قيمته السوقية اليوم 81.5 مليار ريال، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال بنسبة 21.7%، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 10.4%.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
١١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٨:٤٦

مؤشر ثقة الأعمال في السعودية يتراجع هامشياً خلال يوليو 2026
١١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٨:١١

خسائر «إم بي سي» تتجاوز 262 مليون ريال في الربع الثاني من 2026
١١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٧:١٧

زين تحقق قفزة قياسية في الأرباح وتوسع استثماراتها الرقمية خلال النصف الأول من 2026
١١ أغسطس ٢٠٢٦, ١٧:٠٢

بنك الرياض يرفع إصدار صكوك الشريحة الأولى إلى 10 مليارات ريال بعد إقبال استثنائي
التقارير الاقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات