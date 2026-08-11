بنك الرياض يطرح صكوك بقيمة 13.59 مليار ريال بعائد 6.5%

جمع بنك الرياض 13.59 مليار ريال من إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الأولى، بعائد ثابت يصل إلى 6.5% سنوياً، يتم توزيعه بشكل ربعي كما أوضح البنك في بيان له على منصة “تداول” أن التغطية تجاوزت 2.7 ضعف القيمة المبدئية للإصدار التي كانت 5 مليارات ريال، مما دفع البنك لرفعها إلى 10 مليارات ريال.

الجدير بالذكر أنه تم الاكتتاب في 10 ملايين صك بقيمة 1000 ريال للصك الواحد، وهذه الصكوك دائمة ولكن يمكن استردادها مبكراً بدءاً من السنة الخامسة وفقاً للشروط والأحكام في حين أكد البنك أنه سيتم إعادة تعيين العائد في 13 أغسطس 2031، وبعد ذلك سيعاد تعيين العائد كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة تعيينه، كما هو موضح في الشروط النهائية المتعلقة بالصكوك.

من جانبه سجل بنك الرياض ارتفاعاً في صافي أرباحه للربع الثاني بنحو 2% ليصل إلى 2.65 مليار ريال، مدعوماً بنمو إجمالي دخل العمليات، رغم ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، وذلك بفضل زيادة صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح فهذا الارتفاع قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي المكاسب من بيع استثمارات غير مخصصة للتجارة، وإيرادات العمليات الأخرى، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية.

يعود ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات إلى زيادة استهلاك الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، وصافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات، ومخصص انخفاض خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، بينما قابل ذلك جزئياً انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى وإيجارات المباني.

يذكر أنه تأسس بنك الرياض عام 1957 ويقدم كافة أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 334 فرعاً داخل وخارج السعودية، وتبلغ قيمته السوقية اليوم 81.5 مليار ريال، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال بنسبة 21.7%، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 10.4%.