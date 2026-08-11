تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد ، المدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.

الجدير بالذكر أنه بلغت أرباح الشركة 191.82 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقابل أرابح بلغت 275.72 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025؛ وفقاً للبيانات المالية للشركة وارتفع صافي تكاليف التمويل بنسبة 33% إلى 152مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقابل 114مليون درهم خلال النصف الأول 2025.

وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" خلال اجتماعه أمس الاثنين 10 أغسطس 2026، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 142.3 مليون درهم (ما يعادل 5 فلوس للسهم) بنسبة 5% من رأس المال عن النصف الأول 2026.

وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد ، حققت صافي ربح قدره 78 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026 كما أوضحت "تبريد" في بيان صحفي، أن أرباح الربع الأول من 2026، تعكس ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بدورة الاستثمارات الجارية، وعمليات إعادة التمويل خلال عام 2025 وأشارت في بيانها، إلى أن إيرادات الشركة بلغت 486 مليون درهم في الربع الأول 2026، بنمو 4%؛ مدفوعة بالاستقرار الذي توفره رسوم القدرة الثابتة واستمرار الطلب على التبريد المستدام.