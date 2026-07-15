عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يؤكد اتجاه مؤشر أسعار المستهلكين.

جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو أقل من التوقعات في جميع القطاعات، مما عزز إشارة انخفاض التضخم التي أشار إليها تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء والذي جاء أضعف من المتوقع.

المؤشرات الرئيسية

مؤشر أسعار المنتجين شهريًا: -0.3% مقابل 0.0% متوقع

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي شهريًا: 0.2% مقابل 0.3% متوقع

مؤشر أسعار المنتجين سنويًا: 5.5% مقابل 6.2% متوقع

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي سنويًا: 4.7% مقابل 5.1% متوقع

تأتي هذه القراءات بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والتي أظهرت انخفاض التضخم الرئيسي بنسبة 0.4% شهريًا (مقابل -0.1% متوقع) وتراجعه إلى 3.5% سنويًا من 4.2%، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابتًا شهريًا وانخفض إلى 2.6% سنويًا. يشير كلا التقريرين الآن إلى الاتجاه نفسه - انخفاض ضغوط أسعار المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وهو توافق نادر بعد عدة أشهر من تسارع قراءات مؤشر أسعار المنتجين السنوية التي بلغت ذروتها عند 6.5% سنويًا في مايو.

رد فعل السوق

تراجع الدولار بشكل طفيف عقب صدور البيانات، بما يتماشى مع النمط التاريخي حيث تُقلل بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأضعف من المتوقع من احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا، مما يضغط على الدولار نحو الانخفاض. ومع انخفاض كل من مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين بشكل مفاجئ هذا الأسبوع، فمن المرجح أن تميل الأسواق أكثر إلى توقع مسار أقل تشددًا للاحتياطي الفيدرالي، حتى مع مقاومة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب نظرًا لأن التضخم كان لا يزال أعلى من الهدف المحدد قبل شهر واحد فقط.