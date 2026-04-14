عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يأتي أضعف من المتوقع. اليورو مقابل الدولار الأمريكي يرتفع.

تضخم أسعار المنتجين (PPI)

تضخم أسعار المنتجين (شهريًا): 0.5% (المتوقع 1.1%، السابق 0.7%)

تضخم أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا): 0.1% (المتوقع 0.5%، السابق 0.5%)

تضخم أسعار المنتجين (سنويًا): 4% (المتوقع 4.6%، السابق 3.4%)

تضخم أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا): 3.8% (المتوقع 4.2%، السابق 3.9%)

ما أهمية هذه البيانات؟

يقيس تضخم أسعار المنتجين (PPI) التغيرات في أسعار السلع على مستوى المنتجين، قبل وصولها إلى المستهلكين. وهو أحد المؤشرات الرئيسية لتضخم أسعار المستهلك (CPI)، حيث غالبًا ما تُنقل تكاليف الإنتاج المتزايدة إلى المستهلكين النهائيين.

تشير الزيادة في تضخم أسعار المنتجين إلى تزايد ضغوط التكاليف في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في المستقبل. من جهة أخرى، تشير القراءة الأضعف إلى انخفاض ضغط الأسعار، ما قد يمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لاتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً. ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بالغ الأهمية، إذ يستثني المكونات المتقلبة كالطاقة والغذاء، ما يوفر رؤية أكثر استقراراً لاتجاهات الأسعار الأساسية.

يُحدث هذا التقرير أثراً بالغاً في الأسواق المالية. فارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أسرع من المتوقع قد يدعم الدولار الأمريكي ويرفع عوائد السندات نتيجة لتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، بينما قد يكون للبيانات الأضعف أثر معاكس.

المصدر: xStation5