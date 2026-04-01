عاجل: مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أقوى من المتوقع 📈 ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي

بيانات PMI التصنيعي - أوروبا | مارس 2026

منطقة اليورو: 51.6 (التوقعات: 51.4؛ القيمة السابقة: 51.4)

ألمانيا: 52.2 (التوقعات: 51.7؛ القيمة السابقة: 51.7)

إيطاليا: 51.3 (التوقعات: 50.9؛ القيمة السابقة: 50.6)

فرنسا: 50.0 (التوقعات: 50.2؛ القيمة السابقة: 50.2)

سويسرا: 53.3 (التوقعات: 47.0؛ القيمة السابقة: 47.4)

إسبانيا: 48.7 (التوقعات: 50.4؛ القيمة السابقة: 50.0)

السويد: 56.3 (القيمة السابقة: 56.1)

بولندا: 48.7 (التوقعات: 47.2؛ القيمة السابقة: 47.1)

حققت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في قطاع التصنيع الأوروبي مفاجآت إيجابية بشكل عام، على الرغم من أن الصورة العامة لا تزال متباينة. سجلت منطقة اليورو ككل قراءة بلغت 51.6، متجاوزة التوقعات ومستوى الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار نمو قطاع التصنيع. وكانت المفاجأة الأبرز من نصيب سويسرا، حيث سجلت قراءة 53.3 مقابل توقعات بلغت 47.0 فقط، وهو أحد أكبر الانحرافات الإيجابية عن التوقعات المسجلة. وتعزز ألمانيا دورها كمحرك للصناعة الأوروبية، مسجلةً 52.2 ومتجاوزةً التوقعات بشكل واضح، مما يوحي بأن أكبر اقتصاد في المنطقة يتعافى من فترة طويلة من الضعف.

في المقابل، خيبت إسبانيا الآمال بانخفاضها عن عتبة الـ 50 (48.7 مقابل 50.4 متوقعة)، مما يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي بعد شهر من النمو. وشهدت بولندا تحسناً طفيفاً إلى 48.7، متجاوزةً التوقعات (47.2)، لكنها لا تزال في منطقة الانكماش، مسجلةً شهراً آخر دون مستوى الـ 50. بشكل عام، تحمل البيانات نبرة إيجابية إلى حد ما بالنسبة لليورو، على الرغم من أن التباين الواضح بين الاقتصادات الأساسية والمحيطية قد يعقد التقييم الموحد لحالة منطقة اليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي.

المصدر: xStation