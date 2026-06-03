متابعة السوق 🚩 النفط يرتفع بنسبة 2% وسط توترات الشرق الأوسط؛ إنديتكس ترتفع رغم ضعف الأسهم الأوروبية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة تقارب 2%، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم. وانخفض مؤشر DE40 الألماني بنحو 0.8%، بينما برز مؤشر SPA45 الإسباني بارتفاعه بنسبة 0.8% بفضل صعود أسهم شركة إنديتكس، عملاق الأزياء ومالكة علامة زارا، بنسبة تقارب 6%. وبعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبي، يتجه تركيز المستثمرين الآن إلى تقرير ADP للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي (12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش) ومؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (2 ظهرًا بتوقيت غرينتش بتوقيت وسط أوروبا).

العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق

دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع، على الرغم من احتواء خسائر الأسهم جزئيًا بعد أن أشار دونالد ترامب إلى استمرار المحادثات مع إيران.

تتعرض القطاعات الحساسة لأسعار الوقود لضغوط، حيث انخفضت أسهم لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية بنحو 2%.

تُعد شركات صناعة السيارات من بين الأسوأ أداءً، حيث انخفض قطاع السيارات الأوروبي بنحو 1.5%، مما أدى إلى تراجع الأسهم الألمانية.

يقود قطاع التجزئة مكاسب القطاعات الأخرى، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2% متفوقاً على جميع القطاعات الرئيسية، مدعوماً بأرباح قوية من شركة إنديتكس. مع ذلك، لا يزال مؤشر يورو ستوكس 50 منخفضاً بنحو 0.35%.

بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبي تتجاوز التوقعات

جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات النهائية أعلى من توقعات السوق، لا سيما في منطقة اليورو، حيث تجاوز كل من مؤشري الخدمات والمؤشر المركب التوقعات بهامش مريح. ومع ذلك، لا تزال جميع المؤشرات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار انكماش النشاط الاقتصادي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً.

مؤشر مديري المشتريات النهائي للخدمات في ألمانيا: 48.1 (التوقعات: 47.8، القيمة السابقة: 47.8)

مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في ألمانيا: 48.8 (التوقعات: 48.6، القيمة السابقة: 48.6)

مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو: 48.5 (التوقعات: 47.5، القيمة السابقة: 47.5)

مؤشر مديري المشتريات النهائي للخدمات في منطقة اليورو: 47.7 (التوقعات: 46.4، القيمة السابقة: 46.4)

DE40، النفط (D1)

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

حققت شركة إنديتكس نتائج قوية دفعت أسهمها للارتفاع

فاجأت إنديتكس الجميع بنمو ملحوظ في المبيعات عقب نهاية الربع الأول. فقد ارتفعت المبيعات، بالأسعار الثابتة، بنسبة 11.5% على أساس سنوي بين 1 مايو و1 يونيو، مسجلةً بذلك تسارعًا كبيرًا مقارنةً بنسبة النمو البالغة 8.8% المسجلة في الربع الأول.

وكان رد فعل السوق إيجابيًا للغاية، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنحو 6%، إذ اعتبر المستثمرون أحدث أرقام المبيعات دليلًا على قوة الطلب الاستهلاكي رغم صعوبة بيئة الإنفاق.

وأكدت نتائج الربع الأول متانة نموذج أعمال الشركة:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.8% لتصل إلى 8.7 مليار يورو

زاد صافي الربح بنسبة 5.4% ليصل إلى 1.4 مليار يورو

صعد إجمالي الربح بنسبة 6.9% ليصل إلى 5.4 مليار يورو

تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 67 نقطة أساسية ليصل إلى 61.2%

زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.3% لتصل إلى 2.6 مليار يورو، متجاوزةً بذلك نمو الإيرادات

ولا تزال الميزانية العمومية قوية للغاية. أنهت إنديتكس الربع المالي برصيد نقدي صافٍ قدره 10.8 مليار يورو، دون أي ديون مالية، مما يوفر مرونة كبيرة للاستثمارات المستقبلية وعوائد المساهمين. كما حافظت الشركة على إدارة مخزونها بكفاءة عالية، حيث لم تتجاوز الزيادة السنوية 1% لتصل إلى 3.81 مليار يورو، مما يشير إلى دوران جيد للمنتجات ومخاطر محدودة لتخفيض الأسعار.

تواصل الشركة استثماراتها في النمو والكفاءة، وتتوقع إنفاق حوالي 2.3 مليار يورو على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026، مع التركيز على تحسين المتاجر، والاستثمارات التقنية، وتطوير المنصة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تزيد مساحة البيع بنحو 5% هذا العام.

يبقى التحدي الأكبر هو تقلبات أسعار الصرف. تتوقع الإدارة أن يكون لتقلبات العملة تأثير سلبي بنسبة 1% تقريبًا على مبيعات عام 2026، على الرغم من استمرار قوة الزخم التشغيلي الأساسي. وقد عززت نتائج إنديتكس المعنويات في قطاع الملابس بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم H&M بعد الإعلان، مما عزز ثقة المستثمرين في قطاع تجارة الأزياء بالتجزئة في أوروبا.

ITX.ES (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5