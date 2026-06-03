تصعيد ليلي مع إيران. النفط يقترب من 100 دولار مجدداً

شهدت منطقة الخليج العربي ليلة أمس سلسلة من الهجمات. ويواصل النفط ارتفاعه الذي بدأه أمس وسط مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار.

بلغ سعر خام برنت حوالي 98 دولارًا للبرميل ظهرًا. وسجلت المعادن النفيسة، كالذهب والفضة، انخفاضات طفيفة.

تعرض مطار الكويت لهجوم، حيث استهدفت طائرات إيرانية مسيرة منطقة الميناء، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا.

إلى جانب المطارات المدنية، أُطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة علي السالم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها اعترضت التهديد.

كما أفادت الدفاعات الجوية باختراقات إيرانية للمجال الجوي البحريني.

وصرح ممثلو وزارة الخارجية الإيرانية بأن الهجمات جاءت ردًا على الضربات الأمريكية على منشآت في جزيرة قشم، وعلى هجوم على ناقلة نفط إيرانية في الخليج العربي. وأشارت إيران أيضًا إلى أن "الكويت والبحرين تتحملان المسؤولية أيضًا".

في هذا السياق، قد تكون تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو - الذي يُنظر إليه غالبًا كخليفة محتمل لترامب - حاسمة أيضًا:

يُعدّ دعم إيران للمنظمات الإرهابية "أحد الخطوط الحمراء".

قد تعوّل إيران على تخفيف العقوبات المالية، لكن من المتوقع أن تقبل "قيودًا صارمة وطويلة الأمد".

في الوقت نفسه، لن يتم تخفيف العقوبات مقابل فتح المضيق.

أشار روبيو أيضًا إلى أن رد إيران قد يتأخر لمدة تصل إلى خمسة أيام.

أعلن دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن إيران "لن تمتلك أسلحة نووية" وأن اجتماعًا مع قادة إيران ممكن - دون تقديم تفاصيل.

لا يبدو أن سوق الأسهم يتفاعل مع هذه التصريحات. إذ بقيت أسهم شركات النفط والدفاع عند مستويات إغلاق الأمس.

النفط (D1)

عاد السعر فوق مستوى فيبوناتشي 38.2%، مما يدعم خط الاتجاه طويل الأجل (الخط الأحمر الأوسط). من الناحية الفنية، يقع الهدف التالي للمشترين عند حوالي 104 دولارات ومستوى فيبوناتشي 23.6%. لكسر هذا الاتجاه الصاعد، من الضروري للبائعين دفع السعر إلى ما دون خط الاتجاه المذكور.

المصدر: xStation5