عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي - أداء قوي في جميع القطاعات

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (ISM) - يوليو: 55.6 (التقدير: 53.9؛ السابق: 53.3)

الأسعار المدفوعة: 71.1 (التقدير: 71.0؛ السابق: 73.0)

الطلبات الجديدة: 56.7 (التقدير: 56.7؛ السابق: 56.0)

التوظيف: 52.8 (التقدير: 50.0؛ السابق: 49.7)

جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يوليو عند 55.6، متجاوزةً التقدير البالغ 53.9 وقراءة يونيو البالغة 53.3، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مما يشير إلى أن النشاط الصناعي الأمريكي يشهد تسارعًا حادًا بدلًا من مجرد استقراره.

أداء قوي في جميع المؤشرات

تجاوزت جميع المؤشرات الرئيسية التوقعات، إما إيجابًا أو تطابقت مع التوقعات القوية: فقد بلغ مؤشر أسعار الدفع 71.1، متجاوزًا التقديرات البالغة 71.0 بقليل، وقفز مؤشر التوظيف إلى 52.8 مقابل توقعات بلغت 50.0 (متجهًا بقوة نحو التوسع)، وحافظت الطلبات الجديدة على استقرارها عند 56.7، بما يتماشى تمامًا مع التوقعات. وتُعد قفزة التوظيف ملحوظة بشكل خاص نظرًا لانكماش وظائف قطاع التصنيع طوال معظم العام، حيث كان المؤشر دون مستوى 50 حتى قراءة يونيو البالغة 49.7.

ماذا يعني ذلك للاحتياطي الفيدرالي؟

لطالما كان مؤشر أسعار الدفع الذي يتجاوز 70 مؤشرًا مبكرًا على تسارع التضخم على مستوى المنتجين، وغالبًا ما يسبق مؤشري أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بشهر إلى ثلاثة أشهر، ويسبق تحولات متشددة في تصريحات الاحتياطي الفيدرالي. وبالاقتران مع أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي في أربع سنوات، وعودة التوظيف إلى التوسع، تُعزز هذه البيانات سردية "الاقتصاد المرن والتضخم المستقر" التي أبقت الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة. أشار تحليل TD Economics لتقرير الشهر السابق إلى أن استمرار ارتفاع مؤشرات أسعار المدخلات "يُبقي صانعي السياسات حذرين، مما يحد من نطاق التيسير النقدي على المدى القريب" - وهو ما يؤكده هذا التقرير القوي لشهر يوليو.

باختصار، تُعد هذه البيانات مؤشراً إيجابياً: فالنمو القوي، إلى جانب استقرار معدلات التوظيف وارتفاع تضخم أسعار المدخلات، يمنح الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بدلاً من تسريع أي دورة تيسير.

ماذا يعني ذلك للدولار الأمريكي؟ تاريخياً، يُعتبر تجاوز مؤشر مديري المشتريات (ISM) للتوقعات بهذا القدر مؤشراً إيجابياً للدولار، لأنه يُقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ويُبرز تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي مقارنةً بالأسواق المتقدمة الأخرى. ويُعطي هذا المزيج من أعلى مستوى له في أربع سنوات، ونمو معدلات التوظيف، واستمرار ضغط الأسعار، الدولار الأمريكي زخماً أساسياً، لا سيما مقابل العملات التي تتبع بنوكها المركزية مساراً أكثر وضوحاً نحو التيسير النقدي. ينبغي على الأسواق مراقبة ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إعادة تسعير عقود الفائدة الآجلة للاحتياطي الفيدرالي؛ فإذا ما أرجأ المتداولون موعد خفض سعر الفائدة، فقد يمتد ارتفاع الدولار الأمريكي ليشمل أزواج عملات مجموعة العشر في الجلسات التي تلي صدور القرار.

المصدر: xStation