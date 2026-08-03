مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو: انتعاش المصانع الألمانية يخفي الركود الكامن

جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي لمنطقة اليورو أقل بقليل من التوقعات (51.9 مقابل 52 في التوقعات؛ القيمة السابقة: 51.4؛ القيمة المعدلة: 52)، إلا أنه ظل عند مستوى يشير إلى توسع القطاع (أكثر من 50). وكانت المفاجأة الأكبر في التقرير هي أكبر زيادة في الإنتاج منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من استمرار التباين الكبير بين الاقتصادات الرئيسية.

الصناعة الأوروبية تستعيد عافيتها

يؤكد المؤشر الأولي لشهر أغسطس عودة الزخم إلى قطاع التصنيع الأوروبي، كما أن بقاء المؤشر فوق مستوى 50 للشهر السابع على التوالي يُبرز مرونة القطاع الاستثنائية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وبينما لا يزال الطلب، وخاصة المحلي، ضعيفًا، وتنمو الطلبات الجديدة ببطء شديد على الرغم من وجود ما يُسمى بـ"الطلب المسبق الجيوسياسي" (أي تقديم طلبات ضخمة للحد من حالة عدم اليقين)، فقد ساهم تصريف الطلبات المتراكمة في تعزيز إنتاج المصانع مرة أخرى.

الرسم البياني 1: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو.

المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond

هل تستحوذ ألمانيا على حصة أكبر من قطاع التصنيع الأوروبي مجدداً؟

من بين أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، حققت ألمانيا الأداء الأقوى، مسجلةً أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام 2022 (مساويةً بذلك الذروة السابقة المسجلة في مارس الماضي). وتُعد ضغوط الأسعار حالياً الأقل حدة منذ تفشي الجائحة في الشرق الأوسط، وقد دعمت الصادرات القوية الإنتاج مجدداً - ويرجع ذلك جزئياً إلى تسريع وتيرة الإنتاج - على الرغم من أن نمو الطلب تركز بشكل أساسي في آسيا والأمريكتين. في المقابل، أثر انخفاض الطلب داخل أوروبا بشكل كبير على قراءات المؤشر في فرنسا وإسبانيا، بينما لم تشهد إيطاليا أي تغييرات جوهرية.

على الرغم من الدور الريادي الذي تلعبه ألمانيا في بيانات المسح الاقتصادي الكلي لأوروبا، إلا أن البيانات الفعلية لا تزال تشير إلى الركود. فمنذ بداية العام، لم يُسجل نمو في الإنتاج الصناعي إلا في أبريل (+0.4% على أساس سنوي)، بينما أظهرت أحدث الأرقام لشهر مايو انخفاضاً على المستويين الشهري (-0.2% على أساس شهري) والسنوي (-1.2% على أساس سنوي). على الرغم من تأخر بيانات الإنتاج بشكل واضح، لا يزال أمام الاقتصاد الحقيقي طريق طويل لكسر الركود واللحاق بالارتفاع الملحوظ في التفاؤل الذي أظهرته بيانات الاستطلاع. مع ذلك، تبقى المنافسة السعرية الشرسة من الصين وارتفاع أسعار السلع الأساسية عقبات رئيسية.

الرسم البياني 2: الإنتاج الصناعي ومعنويات قطاع التصنيع في منطقة اليورو.

المصدر: أبحاث XTB، بيانات بلومبيرغ

التحليل الفني: زوج اليورو/الدولار الأمريكي (D1)

افتتح زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم بارتفاع طفيف بنسبة 0.15%، لكن سرعان ما تبدد الحماس المحيط بعودة إيران والولايات المتحدة إلى المفاوضات. في ظل غياب تفاصيل محددة وانتظار تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (ISM) (الساعة 4:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، تراجع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي نحو إغلاق يوم الجمعة (1.1530). مع ذلك، حافظ سعر الصرف على مستواه فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA100؛ باللون الأرجواني الداكن)، مما يشير إلى تأثير متبقٍ من انخفاض مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية بشكل طفيف عن المتوقع. حاليًا، يتوقع السوق رفعًا واحدًا فقط لسعر الفائدة الأمريكية قبل نهاية عام 2026، ولن يُعرّض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لاختبار آخر للمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم إلا في حال صدور قراءة أفضل بكثير من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (ISM) مصحوبة بمؤشر قوي للتضخم.

المصدر: اكس ستيشن 5

– ألكسندر جابلونسكي

محلل الأسواق المالية، XTB