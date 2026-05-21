عاجل: مؤشر مديري المشتريات مختلط من الولايات المتحدة

21/05/2026 – مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع لشهر مايو:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع: 55.3 (المتوقع: 54.0؛ السابق: 54.5)
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 51.0 (المتوقع: 50.9؛ السابق: 51.0)
جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع أعلى من التوقعات، مما يشير إلى تحسن معنويات المديرين في هذا القطاع. مع ذلك، سجل قطاع الخدمات انخفاضًا طفيفًا غير متوقع.
قد يكون هذا جزءًا من اتجاه أوسع يستفيد فيه قطاع التصنيع من تدفقات الاستثمار الهيكلية من شركات التكنولوجيا والحكومة الأمريكية، بينما لا يزال قطاع الخدمات يعاني في ظل تراجع ثقة المستهلك.
لم يُظهر السوق رد فعل يُذكر على صدور البيانات.
