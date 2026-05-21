ضعف ملحوظ عقب صدور مؤشرات مديري المشتريات من فرنسا وألمانيا. هل يواجه البنك المركزي الأوروبي خطر رفع سعر الفائدة؟

قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر مايو 2026:

ألمانيا:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 49.9 مقابل 51.0 متوقع

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 47.8 مقابل 47.0 متوقع

فرنسا:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 48.9 مقابل 52.5 متوقع

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 42.9 مقابل 46.6 متوقع

تعليق السوق: تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو من أكبر اقتصادين في منطقة اليورو صورةً مقلقةً للغاية للوضع الاقتصادي في القارة العجوز. فعلى الرغم من أن قطاع الخدمات الألماني تمكن من تجاوز توقعات السوق بشكل طفيف (47.8 نقطة مقابل 47.0 متوقع)، إلا أنه لا يزال دون عتبة الـ 50 نقطة الحرجة، مما يشير إلى استمرار الانكماش في هذا القطاع. ويزداد الوضع سوءًا في ألمانيا بسبب قطاع التصنيع، الذي تراجع بشكل غير متوقع إلى منطقة الانكماش، مسجلاً انخفاضًا إلى 49.9 نقطة. قد يكون هذا نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة، التي تُعدّ بالغة الأهمية للاقتصاد الألماني كثيف الاستهلاك للطاقة. وتكافح ألمانيا للتعافي الكامل منذ عام 2022، حين اضطرت إلى التوقف عن استيراد الغاز الروسي الرخيص والتحول إلى بدائل أغلى ثمناً من مصادر أخرى أو مصادر طاقة بديلة.

ويبدو الوضع في فرنسا أسوأ. فقد مُني قطاع التصنيع بخيبة أمل كبيرة، إذ بلغ 48.9 نقطة فقط مقابل توقعات السوق المتفائلة البالغة 52.5 نقطة، والتي كان من المفترض أن تمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالقراءة السابقة البالغة 42.8 نقطة. إلا أن الانهيار الحقيقي جاء من مؤشر الخدمات الفرنسي، الذي هوى إلى مستوى حرج للغاية عند 42.9 نقطة، متجاوزاً التوقعات بشكل كبير (46.6 نقطة).

ومن الجدير بالذكر أن التدهور الحالي في المعنويات ذو طبيعة عالمية، إذ كانت البيانات الصادرة اليوم من آسيا ضعيفة للغاية أيضاً. وأشارت بيانات الصباح من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تباطؤ اقتصادي واضح. على سبيل المثال، في اليابان، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر (51.1 نقطة مقابل 52.2 نقطة سابقًا)، مدفوعًا بالركود الأول في قطاع الخدمات منذ أكثر من عام وتراجع تدفق طلبات التصدير الجديدة. وقد ظهرت مؤشرات مماثلة على الحذر وضعف الطلب في أسواق آسيوية أخرى، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي متزامن.

رد فعل سوق الصرف الأجنبي

أثر ضعف البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا بشكل مباشر على قيمة العملة الموحدة. ويتفاعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بخسائر حادة ومتسارعة نتيجة ضعف البيانات الأوروبية. ويبيع المستثمرون اليورو على نطاق واسع، ويتراجع سعر صرف الزوج بسرعة، مخترقًا مستويات الدعم المحلية. ويعيد سوق رأس المال النظر في توقعاته بشأن إجراءات البنك المركزي الأوروبي، خشية انزلاق منطقة اليورو إلى ركود أعمق.