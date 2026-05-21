أسعار البن تصل إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2024 مع اقتراب البرازيل من موسم حصاد قياسي 📉

تُتداول العقود الآجلة لبن أرابيكا في بورصة ICE (COFFEE) عند أدنى مستوياتها منذ خريف 2024، مع تزايد تركيز السوق على موسم الحصاد الحالي في البرازيل واحتمالية زيادة المعروض من أكبر منتج للبن في العالم. وقد أشارت مجموعة إيكوم، إحدى أكبر شركات تجارة البن في العالم، إلى أن محصول هذا العام قد يصل إلى مستوى قياسي. وستكون هذه النتيجة بالغة الأهمية للسوق، إذ يُمكن أن يُساهم حصاد برازيلي وفير في إعادة بناء مخزونات البن العالمية. وقد انخفضت أسعار أرابيكا بالفعل بأكثر من 20% هذا العام، ويعود ذلك أساسًا إلى تحسن التوقعات بشأن الإنتاج البرازيلي. ومع ذلك، وللحصول على صورة أوضح لوضع السوق، يجدر بنا دراسة ما يُسعّره كبار المضاربين والمنتجين من خلال تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

هل يتلاشى خطر انخفاض المخزونات؟

تشهد المخزونات في المستودعات الخاضعة لإشراف البورصة انخفاضًا مستمرًا على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد عدة مواسم تأثرت بالجفاف والصقيع. ويتجه السوق تدريجيًا نحو الابتعاد عن سردية شح المعروض والعجز الهيكلي، والتوجه نحو توقعات بفائض محتمل. على المدى القريب، يبقى الطقس العامل الرئيسي المُهدد. فقد أثارت الأمطار الأخيرة في البرازيل مخاوف بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في الحصاد وتدهور جودة حبوب البن في مناطق مُحددة، بما في ذلك ميناس جيرايس. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية في كليماتمبو هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة، إلى جانب عدم استقرار جوي كبير في المناطق الإنتاجية الرئيسية حول ساو باولو في نهاية الأسبوع المقبل.

وحتى الآن، لم تكن كمية الأمطار كافية لإحداث اضطراب ملموس في حصاد هذا العام. ويُقدّر بنك رابوبنك أنه ما لم تحدث ظاهرة جوية قوية، فإن السوق ستنتقل تدريجيًا إلى مرحلة فائض كبير، مما سيُؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

من جهة أخرى، قد تُؤثر ظاهرة النينيو القوية المُتوقعة في موسم 2027 سلبًا على إنتاج البرازيل في العام المقبل. ومن المخاوف الأخرى احتمال تأخر هطول الأمطار في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهما شهران حاسمان للإزهار.

ويستند الانخفاض الحالي في الأسعار بشكل رئيسي إلى توقعات قوية جدًا للموسم الحالي، لكن سوق البن يتفاعل بسرعة مع أي مؤشرات على مخاطر مُرتبطة بالطقس على المحاصيل المُستقبلية. وفي الوقت نفسه، يستمر الطلب من المشترين الصينيين في النمو بشكل مُطرد. باختصار، يهيمن حاليًا عامل العرض ويستمر في الضغط على الأسعار، لكن الظروف الجوية في البرازيل تبقى العامل الرئيسي القادر على تغيير ديناميكيات السوق بسرعة. وبالنظر إلى الرسم البياني، نجد أن الأسعار قد انخفضت إلى مستويات لم نشهدها منذ منتصف نوفمبر 2024.

بالنسبة للمستثمرين الصاعدين، يُمثل المستوى الرئيسي حاليًا عودة الأسعار إلى ما فوق 280، حيث يمكننا ملاحظة ردود فعل سعرية تاريخية مهمة. في المقابل، قد يحاول المستثمرون الهابطون دفع الأسعار نحو 240، وهو مستوى مهم آخر لحركة الأسعار، يتميز بأدنى مستوياته المحلية منذ خريف 2024.

هل يتماشى المضاربون مع المنتجين؟

يُظهر أحدث تقرير للجنة تداول السلع الآجلة (CoT) بشأن قهوة أرابيكا (ICE، 12 مايو 2026) تحولًا واضحًا في السوق: من مخاوف نقص الإمدادات إلى اتخاذ مراكز استراتيجية قوية للاستفادة من الإنتاج البرازيلي الضخم وانخفاض الأسعار. ويكمن أهم تطور في أن المستثمرين التجاريين (المشاركين الفعليين في السوق الذين يتحوطون من مخاطر نقص الإمدادات) ما زالوا يحتفظون بمراكز بيع صافية كبيرة، إلا أن مراكزهم بدأت بالتراجع، في حين أن صناديق الاستثمار المُدارة تُقلل مراكز الشراء وتُزيد مراكز البيع بشكل ملحوظ. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة لأن المستثمرين التجاريين عادةً ما يُمثلون سوق القهوة الفعلي: المصدرين والمنتجين والمتحوطين، بينما تتكون صناديق الاستثمار المُدارة بشكل رئيسي من صناديق استثمارية مضاربة تتفاعل مع زخم السوق وميول المستثمرين.

يمتلك المستثمرون التجاريون حاليًا 38,841 عقد شراء و64,470 عقد بيع، مما يجعل صافي مراكز البيع لديهم حوالي 25.6 ألف عقد. وبالتالي، ما زالوا في وضع يسمح لهم بالتحوط من المبيعات عند مستويات الأسعار الحالية. ومع ذلك، فإن التفصيل الأهم هو أن مراكز الشراء لدى المستثمرين التجاريين زادت بمقدار 5,527 عقدًا، بينما انخفضت مراكز البيع بمقدار 902 عقدًا. يشير هذا إلى أن القطاع التجاري لم يعد يتحوط من المزيد من الانخفاضات بنفس القوة السابقة، ويقوم بإغلاق جزئي لمراكز التحوط الحالية، وقد يعتقد أن جزءًا كبيرًا من الاتجاه الهبوطي قد انتهى بالفعل.

في الوقت نفسه، أصبح أداء فئة الأموال المُدارة أكثر تشاؤمًا بشكل ملحوظ مقارنةً بالأسبوع الماضي. تمتلك الصناديق 46,876 مركز شراء و16,506 مركز بيع، بصافي مركز شراء يبلغ حوالي 30.4 ألف عقد. وبينما يبقى صافي المركز إيجابيًا، فإن التغيير في التمركز هو الأهم: فقد انخفضت مراكز الشراء بمقدار 895 عقدًا، بينما ارتفعت مراكز البيع بمقدار 3,578 عقدًا. يعكس هذا تحولًا كبيرًا في معنويات المضاربة. تتخلى الصناديق تدريجيًا عن فكرة وجود عجز هيكلي حديث، ويُسعّر السوق بشكل متزايد زيادة العرض البرازيلي، ويتخذ المزيد من المشاركين مراكز نشطة تحسبًا لمزيد من الانخفاضات.

تتلاشى فكرة السوق الصاعدة السابقة المدفوعة بالظروف الجوية، بينما يتحول السوق نحو توقعات فائض العرض. ومن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام زيادة مراكز التوزيع في صناديق الاستثمار المُدارة بمقدار 1883 عقدًا، مما يشير إلى استراتيجيات تكتيكية تعتمد على القيمة النسبية بين أشهر العقود، بدلًا من استراتيجيات الشراء الاتجاهية البسيطة.

ارتفع حجم التداول المفتوح إلى 182,249 عقدًا، بزيادة قدرها 6204 عقود أسبوعيًا. وهذا أمر مهم لأن انخفاض الأسعار بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول المفتوح يشير عادةً إلى دخول رؤوس أموال جديدة في مراكز البيع. ومن الناحية الفنية، يؤكد هذا الاتجاه الهبوطي.

لا ​​تزال العقود التجارية تستحوذ على حصة كبيرة من مراكز البيع في السوق، حيث تمثل 35.4% من إجمالي حجم التداول المفتوح في مراكز البيع. وهذا يُظهر استمرار استخدام السوق الفعلي للأسعار المرتفعة نسبيًا للتحوط من عمليات البيع. في الوقت نفسه، انخفضت حصة صناديق الاستثمار المُدارة من حجم التداول المفتوح في مراكز الشراء بشكل حاد من 39.3% إلى 25.7%، مما يُشير إلى تحول كبير عن المراكز المضاربية الصاعدة للغاية التي كانت سائدة سابقًا.

يبدو السوق حاليًا على النحو التالي: لا تزال العقود التجارية في اتجاه هبوطي هيكليًا، وإن كان أقل حدة من ذي قبل، بينما بدأت الصناديق للتو في التحول نحو مراكز أكثر هبوطًا. غالباً ما يشير هذا إلى المرحلة المتوسطة من انخفاض أوسع نطاقاً، حيث تُحقق رؤوس الأموال الذكية في السوق المادية جزءاً من تحوطاتها السابقة، بينما تبدأ مراكز المضاربة بالانعكاس.

على المدى القصير، يبقى السوق عرضةً لارتدادات فنية، نظراً لاحتفاظ الصناديق بمراكز شراء صافية كبيرة، وأي تهديد مناخي في البرازيل قد يُؤدي إلى تغطية مراكز البيع. أما على المدى المتوسط، فيدعم التقرير سيناريو زيادة العرض، وإعادة بناء المخزونات، وانخفاض أسعار أرابيكا تدريجياً، شريطة ألا تتدهور الأحوال الجوية في البرازيل بشكل ملحوظ.

إريك سزميد محلل الأسواق المالية، XTB