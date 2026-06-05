عاجل 🚨 مؤشر ناسداك يتراجع بنسبة 2.4%، والبيتكوين يختبر مستوى دعم رئيسي عند 60 ألف دولار

ينتشر تصحيح سوق الأسهم الأمريكية، مدفوعًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، إلى الأسواق المالية العالمية. ويؤثر هذا التحرك سلبًا على البيتكوين، ويحفز عمليات جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا، حيث تقود شركات أشباه الموصلات وموردي رقائق الذاكرة الانخفاضات. وقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بالفعل بنحو 1000 نقطة عن أعلى مستوياتها القياسية، وتسارع زخم البيع بعد افتتاح السوق النقدية.

عزز تقرير الوظائف غير الزراعية القوي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، نظرًا لمرونة سوق العمل واستمرار ارتفاع التضخم. وتتوقع الأسواق الآن رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، على الرغم من استمرار دونالد ترامب في الدعوة إلى خفضها.

يواجه US500خطر إنهاء سلسلة مكاسبه التاريخية. يسعى المؤشر الرئيسي إلى تحقيق أسبوع إيجابي عاشر على التوالي، وهو ما سيمثل أطول سلسلة مكاسب له منذ عام ١٩٨٥.

وجه تقرير أرباح شركة برودكوم الصادر أمس ضربة قوية لقطاع الذكاء الاصطناعي. وواصلت أسهم الشركة انخفاضها يوم الجمعة، بينما امتدت ضغوط البيع لتشمل قطاع أشباه الموصلات الأوسع.

كما يتأثر معنويات وول ستريت سلبًا بالهشاشة في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التقارير التي تفيد بتوقف المفاوضات.

وفقًا لشركة ميركوريا، قد يؤدي نقص وقود السفن إلى توقف ما يصل إلى ١٠٪ من أسطول الشحن العالمي عن العمل. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز فعليًا إلى سحب حوالي ١٤ مليون برميل من النفط الخام يوميًا من سوق الطاقة العالمية.

كانت أسعار وقود السفن منخفض الكبريت في سنغافورة قد ارتفعت بنسبة تصل إلى ١٣٤٪ خلال النزاع، على الرغم من أن المكاسب تراجعت منذ ذلك الحين إلى حوالي ٥٥٪.

ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 40% منذ اندلاع النزاع، بينما تواجه أسواق المنتجات المكررة ضغوطًا أكبر، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن استدامة المزيد من ارتفاع الأسعار.