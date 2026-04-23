١٧:٤٩ · ٢٣ أبريل ٢٠٢٦

عاجل: مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية تتجاوز التوقعات 📈 الأسهم تعود إلى الارتفاع

١٤:٤٥ بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - تقرير مؤشر مديري المشتريات:

  • مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لمديري المشتريات: 52 (التوقعات: 50.6، القيمة السابقة: 50.3)
  • مؤشر ستاندرد آند بورز للتصنيع: 54 (التوقعات: 52.5، القيمة السابقة: 52.3)
  • مؤشر ستاندرد آند بورز للخدمات: 51.3 (التوقعات: 50.6، القيمة السابقة: 49.8)
 

 

٢٣ أبريل ٢٠٢٦, ١٧:٤٧

يحاول القمح مواصلة اتجاهه التصاعدي رغم تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة 🔎 ما التالي؟
٢٣ أبريل ٢٠٢٦, ١٧:٣٨

التعدين والأسمدة يعززان زخم الصادرات غير النفطية في السعودية
٢٣ أبريل ٢٠٢٦, ١٦:١٣

الإمارات دبي الوطني يحقق نمواً مستقراً في الربع الأول مدعوماً بزيادة الأرباح وقوة المركز المالي
٢٣ أبريل ٢٠٢٦, ١٦:١٢

"دو" تحقق بداية قوية في 2026 مع نمو الإيرادات والأرباح رغم التحديات التشغيلية
