  
١٨:٠٦ · ١ يونيو ٢٠٢٦

عاجل: مؤشرات مختلطة لمديري المشتريات من قطاع التصنيع الأمريكي

01.06.26 - بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع الأمريكي (مايو):

  • مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع: 54 (المتوقع: 53؛ السابق: 52.7)
  • مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع - التوظيف: 48.6 (السابق: 46.4)
  • مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع - الأسعار: 82.1 (المتوقع: 85.5؛ السابق: 84.6)
  • مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع - الطلبات الجديدة: 56.8 (السابق: 54.1)
  • مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع: 55.1 (المتوقع: 55.3؛ السابق: 54.5)

يشير تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) إلى طلب قوي في قطاع التصنيع، وهو الأعلى في أربع سنوات، بالإضافة إلى نمو في التوظيف (وهو أمر نادر الحدوث). كما زادت الطلبات الجديدة.

مع ذلك، كان مؤشر الأسعار أقل بكثير من التوقعات (82.1 مقابل 85.3). في ظل ظروف السوق الحالية، قد يشير هذا إلى انخفاض حاد في قدرة المصنّعين على الحفاظ على هوامش الربح.

انخفض الدولار قليلاً عقب صدور البيانات، إلا أن هذا التحرك العام تأثر بالأخبار الواردة من إيران.

 

EURUSD (M1)

 

المصدر: xStation5

