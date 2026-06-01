عاجل: إيران تُعلّق المفاوضات 🚨

أفادت وكالة تسنيم، وأكدتها شبكة سي إن بي سي، بأن إيران أوقفت الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في إطار مفاوضات السلام الجارية.

وتأتي هذه التصريحات عقب سلسلة من انتهاكات وقف إطلاق النار من كلا الجانبين، بما في ذلك هجمات أمريكية على غوروك وقشم، وغارات إيرانية على الكويت، وتصعيد خطير في لبنان بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

تتفاعل الأسواق مع هذه التطورات بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، وقوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات. كما هدد ممثلو إيران في بيانهم بإغلاق مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب.

